Un fiume di strisce blu a Lecce, primato negativo in Italia per la città: i dati di Lcp. Più stalli a pagamento per abitante di Milano

LECCE – Il fiume di strisce blu leccese è esondato nelle periferie portando la città al primo posto in Italia per parcheggi a pagamento. “Il nuovo piano della sosta della Giunta Poli Bortone non si limita ad aumentare le tariffe o a introdurre nuove strisce blu in alcuni quartieri – scrivono i responsabili di Lecce Città Pubblica – Porta a compimento una scelta ben più radicale: estendere la Zona di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) fino a comprendere sostanzialmente tutta l’area urbana consolidata e prevedere al suo interno un numero di parcheggi a pagamento senza precedenti in Italia. Per capire la portata di questa decisione abbiamo confrontato il numero degli stalli tariffati su strada in 15 comuni capoluogo italiani, rapportandolo alla popolazione residente”.

I dati di Lcp sono amari per tutti gli elettori del centrodestra, che hanno creduto nella difesa dei diritti dell’automobilista a non essere bersagliato da continui balzelli: questa estensione clamorosa delle strisce blu non era nei programmi elettorali dell’attuale maggioranza. Il risultato è clamoroso.

“Con i 13.274 stalli previsti dal nuovo piano, Lecce raggiungerà 140,6 parcheggi a pagamento ogni 1.000 residenti. Bologna si ferma a 97,2, Milano a circa 85, Parma a 66, Torino a 59 – spiega il comunicato Lcp – Tutte le altre città esaminate presentano valori ancora inferiori.

Non stiamo parlando di qualche differenza percentuale. Lecce prevede il 45% di stalli tariffati per abitante in più rispetto a Bologna e il 65% in più rispetto a Milano. Nessuno dei capoluoghi per i quali abbiamo raccolto dati, anche considerando rilevazioni storiche e stime disponibili, si avvicina al valore leccese. È evidente a tutti quanto sia straordinaria la dimensione dell’intervento deciso dalla Giunta Poli: la sosta a pagamento tende a diventare una condizione ordinaria in larga parte della città, anziché uno strumento selettivo di regolazione degli spazi dove la domanda di parcheggio è più elevata. Il raddoppio degli stalli tariffati, l’estensione ai quartieri residenziali come Santa Rosa e Salesiani, l’aumento delle tariffe nelle aree centrali e l’ampliamento degli orari di pagamento non sono provvedimenti isolati. Sono le diverse componenti di una stessa scelta.

Regolare la sosta è necessario.

Lo abbiamo sempre sostenuto e praticato. Ma regolarla non significa necessariamente renderla a pagamento in un numero sempre maggiore di strade.

Il risultato è che migliaia di cittadini saranno chiamati a sostenere nuovi costi quotidiani per parcheggiare vicino al luogo di lavoro, raggiungere servizi e attività economiche o sostare nei quartieri nei quali vivono.

La questione non è dunque essere favorevoli o contrari alla sosta tariffata. È comprendere quali limiti debba avere, in quali parti della città sia realmente necessaria e quale rapporto debba esistere tra i costi imposti ai cittadini e le alternative offerte. In una città nella quale quasi tutta l’area urbana ricade nella ZPRU cambia radicalmente il modo di disciplinare l’uso dello spazio pubblico e, di fatto, la vita quotidiana delle persone. Con questo piano la sindaca Lecce peggiora a danno dei cittadini, dei pendolari, dei lavoratori”.

LEGENDA:

Per confrontare città con popolazioni molto diverse Lecce Città Pubblica ha rapportato il numero complessivo degli stalli a pagamento su strada alla popolazione residente, moltiplicando il risultato per 1.000.

L’indice esprime quanti parcheggi a pagamento ci sono ogni 1.000 abitanti, ossia quanto è estesa numericamente l’offerta di sosta tariffata rispetto alla dimensione demografica.