Venerdì 13 novembre Club 27 di Ippolito Chiarello apre ufficialmente la stagione Unica – #sulatesta di Nasca Il teatro

LECCE – Una consolle, un microfono e le storie delle stelle del rock che continuano a brillare dopo la loro scomparsa. Venerdì 13 novembre alle 20:45 (ingresso con contributo | info, tesseramento e prenotazioni 3926635077 – nascailteatro.it) da Nasca il Teatro, in via Siracusa 28 a Lecce, con “Club 27” prende il via ufficialmente la quinta stagione di “Unica”, dedicata al tema #sulatesta. Nei panni di un dj notturno, l’attore salentino intreccia racconti, canzoni e dediche per evocare Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson, Jim Morrison e Amy Winehouse, accomunati dalla morte a ventisette anni. Accanto a loro affiorano altre figure, da Jeff Buckley a Elvis Presley e Andy Warhol, in una notte immaginaria che attraversa biografie, fragilità e desideri di immortalità. Su testi di Francesco Niccolini e con la regia di Michelangelo Campanale, il progetto prodotto da La Luna nel Letto in coproduzione con Nasca Teatri di Terra esplora il fascino dei miti e la bellezza delle opere che ci hanno lasciato.

LA STAGIONE

Diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, organizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo del Comune di Lecce e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, e grazie ai fondi dell’Otto per Mille Valdese, la quinta stagione dello spazio sociale e culturale proporrà fino al 30 maggio un ampio programma di laboratori, teatro, danza, arte, cinema, il contest per residenze artistiche Solitariə, spettacoli per ragazze e ragazzi e molte altre attività dedicate alle famiglie. #sulatesta è un invito a interrompere per un momento lo scrolling, alzare lo sguardo e osservare ciò che accade intorno a noi. È un gesto politico, perché guardarsi, ascoltarsi e riconoscersi come comunità significa anche partecipare alla vita pubblica e assumersi la responsabilità degli spazi che condividiamo. Con questo progetto ci impegniamo a offrire a bambine, bambini e adolescenti occasioni di incontro e di confronto in cui possano formarsi un punto di vista personale, oltre ciò che gli schermi suggeriscono loro di guardare, fare e pensare.

TEATRO, PROSA E NOVITÀ

Dopo Club 27, Ippolito Chiarello tornerà sabato 19 dicembre (ore 20:45) con l’immancabile replica di “Oggi sposi”. Insieme a Luigi Bubbico l’attore trasforma il matrimonio in una cerimonia collettiva tra canzoni, comicità e improvvisazione. Venerdì 15 gennaio (ore 20:45) Silvia Giulia Mendola, per Compagnia Teatro Binario 7 e PianoinBilico, porterà in scena “La casa degli spiriti”, ispirato al romanzo di Isabel Allende, intrecciando la storia di una famiglia con quella del Cile. Venerdì 22 gennaio (ore 20:45) arriva “Rosa”, il monologo di e con Iacopo Cesaria che esplora il confine tra bisogno d’amore e dipendenza affettiva. Il lavoro è il progetto vincitore di Solitariə NASCA 2026, da cui proviene anche “Apocalypse Wow” di e con Viola Di Caprio, premio del pubblico, previsto venerdì 5 marzo (ore 20:45). Al centro del monologo, il rapporto con un figlio immaginario e le aspettative che circondano la maternità. Tra i due appuntamenti, venerdì 5 febbraio (ore 20:45), Giacomo Sferlazzo presenterà “Il naufragio della verità”, una cantata-documentario che ricostruisce la tragedia del 3 ottobre 2013 a Lampedusa attraverso canti, immagini e testimonianze.

SPETTACOLI PER L’INFANZIA

Come ogni anno, la stagione accoglierà anche quattro appuntamenti domenicali (ore 18:00 | ingresso gratuito) con spettacoli per le più piccole e i più piccoli. Domenica 29 novembre, in «Corri, Dafne!» di Factory Compagnia Transadriatica e Tessuto Corporeo, Ilaria Carlucci riprenderà il mito di Apollo e Dafne dalla prospettiva della ninfa e della sua corsa verso la libertà (dagli 8 anni). Domenica 13 dicembre Roberto Anglisani presenterà “Topo Federico racconta”, la storia di un topino che raccoglie parole e le trasforma in racconti (dai 5 anni). Domenica 21 febbraio Giuseppe Semeraro di Principio Attivo Teatro con “Mio nonno e il mulo” racconterà la guerra attraverso le vicende di un ragazzo e del suo animale, entrambi mandati al fronte (dagli 8 anni). Domenica 18 aprile, infine, con “Bertuccia e i signori del fango”, Fabrizio Pugliese di URA Teatro porterà in scena un burattino che si mette a indagare sulle acque inquinate del suo paese (dai 6 anni).

IL JAZZ DI GOOD VIBES

Inaugurata sabato 7 novembre dal trio formato da Domenico Sanna, Dario Deidda e Francesco Ciniglio, nei prossimi mesi proseguirà anche la quarta stagione di concerti dell’associazione Good Vibes – Musica Cultura Ambiente con la direzione di Marco Bardoscia. Domenica 20 e lunedì 21 dicembre il sassofonista Stefano Di Battista incontrerà Giovanni Mazzarino al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. Sabato 23 gennaio il sassofono tenore di Max Ionata e il pianoforte di Bruno Montrone si confronteranno in Jazz Duets. Sabato 20 febbraio spazio al pianista Roberto Tarenzi con Stefano Rielli al contrabbasso e Dario Congedo alla batteria. Sabato 20 marzo il Ragini Trio, progetto in cui Nathan Daems al sax tenore, Marco Bardoscia al contrabbasso e Lander Gyselinck alla batteria mettono in dialogo l’improvvisazione jazz e la musica classica indiana.

PENSIERI DIVERGENTI

Dopo l’anteprima del 18 ottobre in collaborazione con il festival Conversazioni sul futuro, il format “Pensieri Divergenti” continuerà fino al 23 maggio. Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di amiche, amici, collaboratrici e collaboratori del centro culturale di confrontarsi sui grandi temi del nostro tempo, muovendo da una domanda semplice e necessaria: “Quanto sono pronto ad accogliere altre idee, anche se diverse dalla mia?”. Già fissati gli appuntamenti di domenica 22 novembre (ore 19:00), con la partecipazione dello scrittore Gianluca Caporaso, e domenica 10 gennaio.

ALTRI APPUNTAMENTI

Da venerdì 12 a domenica 14 marzo la danza e la musica dal vivo si incontreranno in DDD – Dance Development Days, il festival dedicato all’improvvisazione e alla composizione istantanea, con la direzione artistica di Barbara Toma. Domenica 4 aprile sarà proiettato “Parla con me”, il documentario scritto e diretto da Sophie Chiarello che segue un gruppo di ragazze e ragazzi dell’Istituto comprensivo «P. Stomeo – G. Zimbalo» di Lecce nel passaggio dalla scuola media alla scelta delle superiori. Il film è prodotto con la produzione esecutiva di Eutopia e la collaborazione di NASCA il teatro. Sabato 15 e domenica 16 maggio tornerà anche Solitariə. La quarta edizione del contest assegnerà al progetto selezionato quindici giorni di residenza e una replica nella stagione 2027/2028.

LABORATORI

Nasca propone laboratori teatrali per l’infanzia (6–8 e 9–11 anni) con Mariliana Bergamo e Veronica Mele, per l’adolescenza (12–16 anni) con Barbara Toma e Marianna Compagnone, in collaborazione con Puteca Celidonia di Napoli, e dai 17 anni con Ippolito Chiarello e Marianna Compagnone. Completano il programma le danze ottocentesche e scozzesi con Assunta Fanuli e Danilo Sava, a cura del Circolo pugliese della Società di Danza, il corso di sceneggiatura “Scrivere un film” della scuola Tracce e “Oltre l’immagine”, il laboratorio di psicologia visuale condotto da Roberto Quarta attraverso il cinema italiano d’impegno sociale.

RESTITUZIONE E FESTA

In attesa di altre sosprese che arricchieranno ulteriormente il programma, la stagione si concluderà dal 27 al 30 maggio. Si parte da giovedì 27 a sabato 29 con la condivisione pubblica dei lavori finali dei laboratori teatrali di Nasca, sostenuti dalla Fondazione AMI – Alta Mane Italia. Domenica 30 maggio, infine, durante la Festa di chiusura, tutte le tesserate e i tesserati (vecchi e nuovi) potranno riscuotere gli interessi del proprio FUS – Fondo Unico dello Spettatore, con la possibilità di vincere un abbonamento per la stagione successiva.

NASCA – IL TEATRO

Dal 2022 il viaggio nomade in giro per il mondo di Ippolito Chiarello e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato una vera casa in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio di Lecce. Nasca è, infatti, una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B del capoluogo salentino.