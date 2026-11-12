Agenda Partecipata: Il futuro di Carmiano e Magliano ha bisogno di una nuova pagina

“L’articolo pubblicato da Vivicittà sul futuro scenario politico di Carmiano e Magliano offre l’occasione per una riflessione che, come Presidente di Agenda Partecipata, ritengo doverosa.” Lo scrive in una nota il Presidente di Agenda Partecipata, Eleno Mazzotta.

“Il dibattito che si sta aprendo in vista delle prossime elezioni amministrative non può limitarsi alla suggestione di un ritorno al passato, alla riproposizione di vecchie contrapposizioni o alla ricomposizione di equilibri politici già conosciuti. La nostra comunità merita qualcosa di più: *merita una nuova prospettiva, un progetto credibile e una classe dirigente capace di interpretare le esigenze e le aspirazioni di una comunità che cambia.*

Credo sia arrivato il momento di affermare con chiarezza un principio: *la prossima candidatura alla guida del Comune dovrebbe essere espressione di un percorso di rinnovamento, e dunque affidata a una figura nuova, capace di unire e non di dividere, di ascoltare e non di imporre, di guardare al futuro senza rimanere prigioniera delle dinamiche del passato.*

Non si tratta di escludere persone o percorsi politici. Si tratta, piuttosto, di riconoscere che ogni stagione politica ha il dovere di generare nuove energie, nuove competenze e nuove opportunità. Il rinnovamento non è una questione anagrafica, ma culturale e politica: significa avere idee nuove, una visione diversa e la capacità di costruire un rapporto autentico con i cittadini.

In questa prospettiva, ritengo che le forze sociali, civiche e i nuovi movimenti politici presenti sul territorio debbano assumersi una responsabilità comune: *superare frammentazioni, personalismi e logiche di appartenenza per avviare un percorso di confronto, convergenza e condivisione.*

Agenda Partecipata intende contribuire a questo processo con spirito aperto e costruttivo, convinta che il futuro amministrativo di Carmiano e Magliano debba essere costruito dal basso, attraverso la partecipazione, il confronto sui programmi e la valorizzazione delle competenze.

La scelta del candidato sindaco non dovrebbe essere il risultato di accordi ristretti o di decisioni maturate nelle stanze della politica, ma l’approdo di un percorso trasparente e condiviso. Un percorso nel quale siano i programmi, i valori, le capacità e la visione per il futuro a determinare la scelta.

E se il confronto tra le diverse componenti non dovesse condurre a una convergenza spontanea, non dovremmo avere alcuna esitazione nel ricorrere allo strumento delle *primarie*, quale metodo democratico, partecipativo e legittimante per individuare la figura chiamata a rappresentare un progetto comune.

Le primarie, in questo senso, non sarebbero una competizione fine a sé stessa, ma uno strumento per coinvolgere i cittadini, rafforzare la partecipazione e costruire una candidatura che nasca da un consenso autentico e non da una semplice sommatoria di sigle.

Il tempo che ci separa dalle elezioni rappresenta una straordinaria opportunità. Utilizziamolo per discutere di centro storico, spazi pubblici, giovani, lavoro, attività economiche, servizi e qualità della vita. Utilizziamolo per costruire un programma serio, ambizioso e realizzabile. Ma soprattutto, utilizziamolo per restituire ai cittadini il protagonismo che troppo spesso viene loro sottratto.

*Carmiano e Magliano non hanno bisogno semplicemente di scegliere un nuovo sindaco. Hanno bisogno di aprire una nuova stagione politica.*

Una stagione nella quale il candidato sindaco sia il volto di un progetto collettivo, il punto di sintesi di una comunità che vuole cambiare e non il protagonista di una competizione personale.

È questa la sfida che Agenda Partecipata intende sostenere: costruire un’alternativa credibile, unitaria e partecipata, capace di guardare avanti e di restituire entusiasmo, fiducia e speranza alla nostra comunità.

Perché il futuro non si eredita dal passato. *Il futuro si costruisce insieme.*”