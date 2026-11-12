Mantovano: “Il nuovo Piano sulle dipendenze contrasta anche il traffico di droga”

“Il nuovo Piano d’azione nazionale sulle dipendenze non si fermerà alla prevenzione, alla cura e al recupero. In linea con l’approccio equilibrato che si segue anche a livello internazionale, avrà una parte dedicata al contrasto dell’offerta di droga: chi cade nella dipendenza va accompagnato fuori, ma chi la alimenta con lo spaccio e il traffico va fermato. Sono due facce dello stesso impegno”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla riunione sulle dipendenze a Palazzo Chigi con ministeri, Regioni, servizi pubblici, comunità terapeutiche ed esperti.

“Per individuare le priorità di questa parte del Piano – ha spiegato Mantovano – avvieremo un lavoro specifico con le Forze di polizia, a partire dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, in cui operano insieme Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, e che è qui oggi con noi. Chi lavora nei servizi e nelle comunità vede ogni giorno gli effetti di sostanze sempre nuove e sempre più potenti: conoscere in tempo che cosa circola e da dove arriva serve a prevenire e a curare meglio”.