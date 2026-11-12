Politiche migratorie, si è chiuso oggi a Lecce il percorso partecipativo MiCS: 700 partecipanti e 250 organizzazioni coinvolti nelle sei tappe in Puglia

Con l’ultimo laboratorio provinciale che si è tenuto oggi al Convitto Palmieri di Lecce, si è concluso il percorso partecipativo MiCS – Migrazione Condivisa e Sostenibile, promosso dalla Regione Puglia per costruire le nuove politiche regionali di integrazione delle persone migranti e realizzato con il Consorzio NOVA nell’ambito del progetto Puglia Inte(g)razione. Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 dicembre, all’Officina degli Esordi di Bari, con il Laboratorio regionale di restituzione finale.

Da settembre a novembre, le sei tappe territoriali di MiCS hanno coinvolto circa 700 partecipanti e più di 250 organizzazioni, attraversando i luoghi della cultura delle sei province pugliesi: dalla Pinacoteca “Il 9Cento” di Foggia alla Biblioteca comunale Giovanni Bovio di Trani, dalla nuova BiblioTeca “la Rossani” di Bari, nell’ex caserma Rossani, alla Biblioteca civica Pietro Acclavio di Taranto, fino al Mediaporto di Brindisi e al Convitto Palmieri di Lecce.

Il percorso partecipativo, organizzato dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale della Regione Puglia, ha mobilitato persone e competenze lungo tutto il territorio regionale, coinvolgendo prefetture, questure, enti locali, agenzie regionali, aziende sanitarie, enti del terzo settore, studiosi e studiose, associazioni e comitati di cittadinanza attiva tra tavoli tematici e momenti di confronto plenario, che hanno fatto emergere priorità e bisogni in materia di accoglienza e integrazione delle persone migranti.

Dai quattro tavoli tematici – dedicati a politiche del lavoro, politiche abitative, politiche per la salute e politiche per l’empowerment – sono emerse numerose questioni, con priorità diverse da provincia a provincia.

Tra i temi che hanno caratterizzato i tavoli sul lavoro, una particolare attenzione hanno avuto l’accesso all’occupazione regolare e alla formazione, il riconoscimento delle competenze e contrasto allo sfruttamento e al caporalato. I tavoli sull’abitare hanno affrontato, tra l’altro, le difficoltà di accesso al mercato degli affitti, la precarietà abitativa dei lavoratori stagionali e il passaggio dai percorsi di accoglienza a soluzioni abitative stabili per le famiglie. Sul fronte della salute, il confronto ha riguardato soprattutto le barriere linguistiche, amministrative e territoriali nell’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, il ruolo della mediazione linguistico interculturale e la continuità delle cure. Il tavolo sull’empowerment si è concentrato sul ruolo delle associazioni e sul coinvolgimento dei cittadini con esperienza migratoria, in particolare delle donne e delle nuove generazioni, nella vita pubblica e nella definizione delle politiche locali.

“La sfida culturale che la Regione Puglia ha voluto lanciare attraverso il percorso partecipativo MiCs – ha sottolineato l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – sta nel considerare le politiche per le migrazioni come un tema di interesse per tutta la cittadinanza, da sottrarre al monopolio degli specialisti e, peggio, alle strumentalizzazioni di chi, incitando al sospetto verso le persone migranti, alimenta pericolose campagne d’odio. Fortunatamente, i cittadini e le cittadine pugliesi sono consapevoli che la piena integrazione delle persone migranti nella vita pubblica delle nostre comunità è qualcosa che fa bene a tutti in termini di benessere, di coesione sociale e di ricchezza culturale. Il percorso partecipativo che ha attraversato tutta la Regione ci ha consegnato una serie di priorità che studieremo per scrivere le nuove politiche regionali per le migrazioni”.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 16 dicembre 2026 negli spazi dell’Officina degli Esordi di Bari , dove si terrà il Laboratorio regionale di restituzione finale. Saranno presentati e discussi, con gli stakeholder delle sei province, i primi risultati delle sei tappe e le proposte emerse dai tavoli, che contribuiranno alla definizione del nuovo Piano regionale delle politiche migratorie.

Puglia INTE(G)RAZIONE – Interazione e Governance interculturale è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e realizzato dalla Regione Puglia (beneficiario capofila) in partenariato con NOVA Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale, mandatario dell’ATS, insieme a QUASAR Cooperativa Sociale, RINASCITA Società Cooperativa Sociale, Soc. Coop. Sociale COMUNITÀ OASI2, FONDAZIONE SINISCALCO CECI EMMAUS E.T.S. e Associazione di Promozione Sociale SOFOCLE.