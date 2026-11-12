“Dopo di Noi”, finanziata con oltre 3,7 milioni la Linea B dell’avviso pubblico per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare

Promuovere l’autonomia e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità grave prive del necessario sostegno familiare, o esposte al rischio di perderlo, attraverso percorsi individualizzati. È questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblico «Dopo di Noi» – Linea B, con cui l’assessorato al Welfare della Regione Puglia mette a disposizione 3.748.335,60 euro, a valere sul Fondo nazionale per l’annualità 2024.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 novembre 2026 alle ore 12 del 16 dicembre 2026, esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale PugliaSociale, all’indirizzo bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

“Una comunità è davvero inclusiva quando riconosce a tutti la possibilità di costruire il proprio futuro, senza che le condizioni personali o familiari diventino un limite alle aspirazioni individuali. Con il Dopo di Noi compiamo una scelta politica precisa: affermare che la dignità, la libertà e la piena cittadinanza non possono dipendere dalla presenza di una rete familiare in grado di garantire assistenza. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire affinché questi diritti siano effettivi, non soltanto riconosciuti sulla carta” dichiara Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia. “Perché questa misura produca risultati concreti, è indispensabile che i servizi sociali e sanitari lavorino insieme, mettendo a disposizione competenze, professionalità e strumenti adeguati. Vogliamo rafforzare una rete territoriale capace di offrire soluzioni abitative diversificate, assistenza qualificata e occasioni di partecipazione, accompagnando le persone nelle diverse fasi della vita. È attraverso questa collaborazione che possiamo superare risposte standardizzate e costruire interventi realmente rispondenti alle esigenze individuali”, conclude Casili.

Possono presentare domanda le persone di età compresa tra 18 e 64 anni, residenti in Puglia da almeno un anno, con riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e attestazione ISEE ordinario o ristretto in corso di validità. È inoltre necessario che il sostegno genitoriale sia assente per il decesso dei genitori o per la loro oggettiva impossibilità a garantirlo, dovuta all’età o a condizioni di disabilità. Sono previste incompatibilità con altre misure regionali, tra cui PRO.V.I. (Linee A e C), Patto di cura e Sostegno familiare. Per chi è già beneficiario della misura è garantita la continuità degli interventi anche oltre il compimento dei 64 anni, secondo le disposizioni dell’Avviso.

Una specifica priorità è riconosciuta ai beneficiari della Linea B delle precedenti annualità con progetti conclusi nel 2025 o in scadenza entro il 31 dicembre 2026. Per le altre istanze, l’Avviso disciplina criteri di precedenza che tengono conto delle condizioni personali, familiari ed economiche, con riferimento al valore ISEE e, in caso di parità, all’ordine cronologico di presentazione. L’ammissione resta subordinata alle risorse disponibili.

Il finanziamento massimo è di 15.000 euro per beneficiario, per una durata di 12 mesi. I contributi potranno coprire i costi per l’assistente personale regolarmente contrattualizzato, gli ausili domotici e le tecnologie per l’ambiente domestico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli arredi adattati, i canoni di locazione, i servizi di trasporto e le attività formative, sportive, culturali e sociali. L’avviso contempla inoltre, come modalità alternative alle precedenti categorie di spesa, esperienze di co-housing, gruppi-appartamento e soggiorni temporanei in contesti abitativi diversi da quello familiare. Per ciascuna tipologia sono stabiliti specifici limiti e condizioni di ammissibilità.

L’istruttoria delle domande sarà curata dai 45 Ambiti Territoriali Sociali pugliesi, in raccordo con i Distretti sociosanitari e le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), secondo le rispettive competenze previste dall’Avviso. Le istanze potranno essere presentate direttamente dagli interessati, attraverso un delegato oppure con il supporto delle associazioni rappresentative e dei Centri di domotica sociale accreditati.