Ripetuti maltrattamenti all’anziana madre per ottenere denaro, arrestato un 40enne

Gallipoli (Lecce) – Finisce in carcere con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione ai danni dell’anziana madre.

Martedì scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

L’indagato era già stato precedentemente condannato per maltrattamenti in famiglia ai danni della ex convivente e, in forza di tale condanna, era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, che stava scontando presso l’abitazione dell’anziana madre di 80 anni.

Le esigenze cautelari che gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno eseguito, sono scaturite dalla condotta vessatoria ed estorsiva posta in essere dall’uomo nei confronti della stessa madre.

Infatti, la donna veniva ripetutamente sottoposta a richieste di denaro, finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti, e aggredita con svariate minacce in caso di rifiuto, al fine di ingenerare in lei un costante stato di timore e sudditanza.

Già nel 2015 l’uomo era stato arrestato a seguito di una denuncia presentata dalla madre, sempre per lo stesso reato.

Ultimate la stesura degli atti di rito, il 40enne è stato condotto nella casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.