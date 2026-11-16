Al Bano: “Se il Papa va a Gaza, ci vado anch’io al suo fianco”

“Se mi danno la possibilità” di andare a Gaza “ci vado anch’io al fianco” di Papa Leone. Lo afferma Al Bano Carrisi annunciando di aver aderito all’appello al Santo Padre rivolto dall’associazione pugliese ‘L’Isola che non c’è’, che ha chiesto al Pontefice un viaggio a Gaza “sulla scia del gesto di Giovanni Paolo II che, durante la guerra nei Balcani, manifestò la volontà di recarsi a Sarajevo”.

“Mio padre – ha aggiunto il cantante – ha fatto di me uno strumento di pace. Mi ha insegnato ad essere figlio dell’amore per la pace. Mi difenderò sempre e attaccherò chiunque ami quel sostantivo maledetto chiamato guerra”.

Al Bano ha anche ricordato la sua precedente missione in Terra Santa con ‘L’Isola che non c’è’, quando cantò insieme ai bambini di Gaza ospitati nel convento francescano di Gerusalemme.

L’associazione oltre un anno fa ha candidato i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace. Si tratta del secondo appello rivolto al Pontefice, dopo quello lanciato alcuni mesi fa per chiedere l’apertura di Gaza agli aiuti umanitari. Un documento sottoscritto da oltre 140 personalità, destinato ai partecipanti della rete dell’associazione e consegnato al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al Consiglio regionale pugliese, che successivamente lo approvò all’unanimità con una mozione.

L’appello era stato inoltre indirizzato alla Conferenza delle Regioni, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Un appello – sottolinea il presidente onorario dell’associazione Franco Giuliano – che, finora, non ha prodotto risultati. Gaza resta chiusa agli aiuti, nonostante le alluvioni e l’inverno ormai alle porte”.