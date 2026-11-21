“Cercheremo di modificare questa manovra che privatizza tutto”: lo ha detto il capogruppo Pd in Senato Francesco Boccia nel corso di una conferenza stampa del Pd Puglia sulla manovra.

“Stiamo contestando una manovra che è evidentemente una manovra elettorale – ha dichiarato il deputato del PD Marco Lacarra – siamo contro la narrazione, ancora una volta falsa, fatta dalla maggioranza che parla di un incremento del fondo sanitario, ma che in realtà è ancora molto al di sotto del 7%, quota minima indispensabile per garantire i lea”. Sulla stessa linea il segretario regionale dei Dem Domenico De Santis. “L’aumento del fondo a 6,8 miliardi lo hanno chiesto tutti i presidenti di Regione di centrodestra e di centrosinistra – ha dichiarato – solo in Puglia FdI, FI e Lega non pensano quello che pensano FdI, FI e Lega che governano altre regioni italiane”.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentate le principali proposte del Pd alla manovra fra cui gli emendamenti comuni del campo largo: si va dalla sanità, con la richiesta di un rafforzamento del settore con un finanziamento di 4 miliardi, al drenaggio fiscale, con la restituzione ai contribuenti della maggiore Irpef versata per effetto del fiscal drag 2026, mediante un fondo di 4,5 miliardi per il 2027. E ancora: dall’introduzione di un trattamento economico minimo orario di 10 euro lordi all’educazione affettiva e sessuale nelle scuole di primo e secondo ciclo di istruzione con un fondo da 100 milioni.