Presentato a Lecce l’HUB Don Bosco. A Martignano nasce uno spazio di comunità che mette in rete generazioni, talenti e servizi

LECCE – È stato presentato questa mattina alla stampa, nella sala conferenze di Palazzo Adorno – Provincia di Lecce, l’HUB Don Bosco – Incontri, Talenti e Generazioni in Rete, il progetto di innovazione sociale promosso dalla Cooperativa Sociale Don Bosco che darà vita a Martignano a un luogo vivo e multifunzionale, pensato per diventare un punto di riferimento per le comunità dei dieci Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano e per tutto il territorio della GrecìaSalentina.

Il progetto nasce da una lettura attenta del territorio. L’Ambito Territoriale Sociale di Martano si trova ad affrontare sfide importanti: lo spopolamento e il calo delle nascite, una forte presenza di popolazione anziana, l’aumento delle famiglie monoparentali, la carenza di servizi di prossimità e di spazi di aggregazione, l’emergere di nuove povertà e la necessità di rafforzare il contrasto alla violenza di genere. In questo quadro è stato scelto Martignano, comune centrale dell’Ambito e cuore culturale della Grecìa Salentina, per la sua accessibilità e per il forte radicamento identitario della sua comunità. Per questo progetto il Comune di Martignano ha messo a disposizione un immobile di dimensioni idonee ad accogliere l’HUB Don Bosco.

Ma l’Hub vuole essere molto più di una sede. Sarà, di fatto, un laboratorio di welfare partecipativo, costruito insieme alla comunità attraverso il co-design, attento alle specificità del luogo, capace di integrare strumenti analogici e digitali, di valorizzare le competenze già presenti sul territorio e di misurare l’impatto sociale generato. Le attività si articolano in quattro aree:

• Welfare di comunità : servizi di prossimità, gruppi di mutuo aiuto e spazi intergenerazionali in cui giovani e anziani possano incontrarsi;

• Co-working sociale : postazioni condivise, consulenze e percorsi di incubazione per nuove iniziative imprenditoriali a vocazione sociale;

• Formazione e inclusione : laboratori artigianali, corsi di competenze digitali, orientamento al lavoro e attività dedicate alle persone con disabilità;

• Cultura e turismo : valorizzazione del patrimonio griko, eventi comunitari e percorsi di turismo sostenibile che facciano conoscere la Grecìa Salentina.

“Con l’HUB Don Bosco portiamo a Martignano oltre vent’anni di esperienza nei servizi socio-sanitari ed educativi, ma lo facciamo con uno sguardo nuovo» ha dichiarato Cesare Caracuta, presidente della Cooperativa Sociale Don Bosco. «Vogliamo costruire una casa comune, in cui chi ha bisogno di aiuto e chi ha qualcosa da offrire possano incontrarsi. Pensiamo ai giovani che cercano una strada, agli anziani che rischiano l’isolamento, alle famiglie che faticano a trovare servizi vicini, alle persone con disabilità che chiedono di essere protagoniste e non solo destinatarie. Il progetto è stato pensato per essere costruito insieme alla comunità, e insieme alla comunità vogliamo farlo crescere: per questo ringraziamo il Comune di Martignano, l’Ambito Sociale di Martano e l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, che hanno creduto in questa sfida fin dall’inizio.

L’HUB Don Bosco sarà il punto di partenza per progettare nuovi servizi di welfare di prossimità nell’Ambito. Oggi siamo al punto di partenza ma il nostro obiettivo è a lungo termine: l’HUB sarà un luogo di informazione e formazione, dove costruire insieme progetti di vita indipendente per i ragazzi con disabilità. Ma sarà anche uno spazio dedicato agli anziani, un luogo di incontro tra generazioni e, in futuro, grazie a nuove matrici di finanziabilità che ci auspichiamo di intercettare, progettiamo di realizzare una centrale operativa dei servizi di telesoccorso e teleassistenza: una rete attiva 24 ore su 24 per chi vive da solo.”

Il progetto ha raccolto il sostegno delle istituzioni del territorio. Maria Rosaria Caracuta, presidente dell’Ambito Territoriale Sociale di Zona di Martano, ha sottolineato: “L’Ambito Sociale di Martano ha accolto con convinzione questo progetto di innovazione sociale, pienamente in linea con il nostro impegno a favore delle fasce più fragili e con il lavoro che portiamo avanti insieme al Terzo Settore e alle realtà del territorio. La presenza di uno spazio fisico rappresenta un valore fondamentale: significa essere vicini alle persone, intercettare bisogni che altrimenti rischierebbero di rimanere inascoltati e offrire risposte concrete alle comunità dei dieci Comuni dell’Ambito.”

Il sindaco di Martignano Luigino Sergio ha evidenziato il valore dello scambio tra generazioni: “Il carattere intergenerazionale dell’hub è uno dei suoi maggiori punti di forza. Mettere in relazione giovani e anziani significa favorire lo scambio di esperienze e conoscenze, contrastare la solitudine e restituire alle persone più anziane un ruolo attivo nella vita della comunità.”

Fausto De Paolis, progettista dell’iniziativa insieme a Tiziana Protopapa, ha illustrato la visione alla base dell’HUB: “L’HUB Don Bosco nasce da una visione di innovazione sociale che mette al centro le persone, le relazioni e le potenzialità del territorio. L’obiettivo è trasformare uno spazio in un’infrastruttura di comunità, capace di favorire l’incontro tra generazioni, valorizzare talenti e competenze locali e generare nuove opportunità attraverso l’integrazione tra welfare, cultura, formazione e sviluppo territoriale. La vera sfida sarà costruire un modello partecipato e sostenibile, capace di continuare a produrre valore sociale anche oltre la durata del finanziamento.”

Tiziana Protopapa, co-progettista dell’HUB Don Bosco ha aggiunto: “Ogni progetto che pensiamo nasce da una scelta etica: mettere le persone al centro. Anche con l’HUB Don Bosco la nostra attenzione è andata soprattutto alla comunità, che deve essere la prima e vera beneficiaria di ogni iniziativa. Abbiamo immaginato un luogo accogliente, che diventi riferimento delle associazioni di cui questo territorio e ricco e dei tanti talenti che qui possono trovare lo spazio per mettere al servizio della comunità la propria creatività. È questo il valore che vogliamo lasciare al territorio: un progetto che non si esaurisce con il finanziamento, ma continua a vivere nelle relazioni che riesce a generare.”

Il percorso si svilupperà in tre fasi – avvio e allestimento degli spazi, sperimentazione delle attività, consolidamento del modello – in rete con il Comune di Martignano, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito e l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina. Le ricadute del progetto raggiungeranno famiglie, scuole, imprese e associazioni.

Tra i risultati attesi: maggiore inclusione sociale e riduzione dell’isolamento, nuove competenze per chi partecipa ai percorsi, la nascita di iniziative di economia sociale, reti più solide tra pubblico, privato e Terzo Settore e un accesso più semplice ai servizi grazie a strumenti digitali. Un investimento sul futuro delle comunità locali, che tiene insieme tradizione e innovazione, formazione e lavoro, inclusione e sviluppo sostenibile. Il progetto gode del patrocinio della Provincia di Lecce ed è un intervento cofinanziato dalla Regione Puglia a valere sul PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021 – 2027 Priorità: 8. Welfare e salute – O.S. 4 ESO4.8 Sub Azione 8.10.1 “Progetti per l’innovazione sociale e a supporto di investimenti a impatto sociale”. CUP B48D25000220007