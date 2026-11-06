Balena sulla spiaggia di Casalabate: accertamenti in corso

CASALABATE (Lecce) – Un’insolita presenza è stata segnalata sul litorale salentino, nella zona di Torre Specchiolla. Si tratta di un cetaceo di grosse dimensioni, finito sulla spiaggia per cause ancora sconosciute.

Della vicenda si sta occupando la Polizia Locale di Squinzano, che ha richiesto l’intervento dell’ASL per approfondire quanto accaduto. Il personale specializzato è stato chiamato a esaminare l’animale e a raccogliere i campioni utili a determinarne la specie.

Sono ancora diversi gli aspetti da chiarire, a partire dall’identificazione del cetaceo fino alle possibili cause dello spiaggiamento.

Per avere risposte più precise bisognerà attendere le valutazioni degli esperti, impegnati nei primi accertamenti sul posto.