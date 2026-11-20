LECCE – Portare in aula le voci di chi indaga sulla violenza, di chi la racconta e di chi ne ha vissuto le conseguenze. È la scelta dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Enrico Fermi” di Lecce, che ha ideato la rassegna “FERMIamoci ad Ascoltare” per offrire agli studenti dai 14 ai 19 anni uno spazio in cui confrontarsi sulle relazioni, sul rispetto e sulla responsabilità verso gli altri. Il primo appuntamento, si è tenuto sabato 14 novembre alle 10 nella sede di via Merine, è dedicato alla violenza nelle relazioni affettive. “L’amore non uccide, l’amore è vita” è il titolo dell’incontro, organizzato con la sezione leccese dell’Associazione nazionale donne elettrici, presieduta da Maria Luisa Capasa.

Dopo i saluti di Capasa e del dirigente scolastico Silvio Ceneri, alla guida dell’istituto da quest’anno, il programma è andato avanti con gli interventi di Elsa Valeria Mignone, già procuratrice aggiunta a Lecce, dell’avvocata Filomena D’Antini, consigliera nazionale di parità, e di Imma Rizzo, madre di Noemi Durini. La testimonianza di Rizzo apre un percorso che, negli appuntamenti successivi, coinvolgerà magistrati, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, vittime e testimoni di reati e altre figure del territorio. Con il lavoro della commissione Legalità, bullismo e cyberbullismo, di cui è responsabile la docente Simona Maddalena Manca, il Fermi porta nella vita scolastica domande che riguardano da vicino i ragazzi, dai comportamenti tra coetanei a ciò che accade nelle chat e sui social. L’ascolto delle testimonianze si affianca all’analisi dei fatti e delle regole, con l’obiettivo di riconoscere i segnali della violenza, mettere in discussione gli stereotipi di genere e contrastare il bullismo e il silenzio che spesso lo accompagna. La scuola si assume così un compito concreto: dare agli studenti gli strumenti per capire quando una relazione smette di essere rispettosa e per scegliere come agire quando a subire una prevaricazione è un compagno.