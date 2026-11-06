Ricetta del giorno: Torciglioni con pisellini e guanciale

Ingredienti per 4 persone:
250 gr di torciglioni (o altra pasta corta a piacere)
450 gr di pisellini primavera
150 gr di guanciale (o pancetta)
Mezza cipolla rossa
100 gr di Parmigiano Reggiano
Acqua calda q.b. o brodo vegetale
Olio evo
Pepe
Procedimento:
In una padella capiente rosolare la mezza cipolla finemente tritata con un filo di olio evo;
Aggiungere il guanciale e lasciare dorare;
Unire i pisellini primavera lasciando insaporire per alcuni minuti;
Versare l’acqua calda o il brodo vegetale coprendo i pisellini;
Cuocere per almeno 20 minuti a fuoco vivace;
Cuocere i torciglioni in abbondante acqua salata e scolare al dente;
Unire i torciglioni ai pisellini con il guanciale e lasciare mantecare per almeno 3 minuti con il Parmigiano Reggiano e il pepe.
N.b. Per un piatto più gustoso è possibile aggiungere 150 ml di panna.
Claudia Forcignanò
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