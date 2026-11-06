L’almanacco di oggi 6 novembre

Il Santo del giorno: San Leonardo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Te Santu Linardu, chianta le fae ca è tardu. Significato: Di San Leonardo pianta le fave che è tardi.
– Sono nati in questo giorno
1946 Sally Field
1956 Mango
1961 Lori Singer
– Proverbio
Coll’uomo ricco si risale fino all’arca di Noè
– Accadde oggi
1893 il compositore Piotr Ciakovsky muore a San Pietroburgo (Russia)
1917 in Russia inizia la rivoluzione Bolscevica (secondo il calendario russo, oggi è il 26 ottobre)
1962 il regime di apartheid instaurato in Sudafrica viene condannato dall’assemblea delle Nazioni Unite
1968 Richard Nixon viene eletto presidente degli Stati Uniti
– Scoperte
1933, vede la luce la più famosa macchinetta da caffè a pressione, creata dall’artigiano piemontese Alfonso Bialetti: la “Moka”