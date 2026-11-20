La Giunta regionale della Puglia ha stanziato 40 milioni di euro per garantire la copertura integrale delle borse di studio ADISU per l’anno accademico 2026/2027. Le risorse consentiranno di assicurare il beneficio al 100% degli studenti e delle studentesse universitarie risultati idonei nelle graduatorie.

Le risorse assicurate dalla Regione Puglia si aggiungono agli altri finanziamenti già disponibili e a quelli attesi nelle prossime settimane, contribuendo alla copertura di un fabbisogno complessivo stimato da ADISU in circa 125 milioni di euro, a fronte di 27.622 studenti risultati idonei al termine dell’istruttoria.

Con riferimento ai tempi di erogazione, dal 10 novembre 2026 è stata già corrisposta la prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell’importo complessivo, agli studenti e alle studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Le successive erogazioni, che interesseranno anche gli iscritti agli anni successivi al primo, sono previste nelle prossime settimane, non appena sarà disponibile la quota di finanziamento statale del Fondo Integrativo Statale (FIS), destinato al sostegno degli interventi per il diritto allo studio universitario.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – manteniamo l’impegno che abbiamo assunto a fine settembre con gli studenti e le studentesse universitarie della nostra regione che va nella direzione di salvaguardare il nostro sistema di diritto allo studio. I tempi di erogazione del contributo erano stati oggetto di condivisione con le rappresentanze studentesche che ringrazio per la collaborazione. Quello che abbiamo iniziato quest’anno, alla luce del quadro finanziario complessivo, è un percorso di condivisione che ci porterà a scrivere insieme le regole dei prossimi bandi ADISU e le prossime politiche regionali per il diritto allo studio”.