LECCE – Per festeggiare il Capodanno Alex Ristorante ha pensato per voi ad una menù speciale e raffinato, proposto dalla Chef Alessandra Civilla.

LA NOTTE DI SAN SILVESTRO 2026

(Capodanno 2027)

Giovedì 31 Dicembre



Menu

IL BENVENUTO DELLA NOSTRA CHEF

Flûte di d’Araprì Pas Dosé Metodo Classico

Degustazione dell’olio EVO Donna Oleria, estratto a freddo, cultivar Leccino e Favolosa, raccolta 2026/2027

DAL MARE

Scampo, mandorla tostata e agrumi

Scampo gratinato alle mandorle, maionese agli agrumi, datterino giallo arrosto e insalatina fresca.

Ceviche di dentice, leche de tigre e note vegetali

Dentice al lime, maionese leche de tigre, ortaggi freschi ed erbe aromatiche.

DALLA TERRA

Maialino da latte in porchetta, funghi d’Oriente e fondo laccato

Funghi alle erbe, fondo bruno al teriyaki, perle di balsamico e cotenna soffiata.

Carciofo fondente, bottarga e limone

Cuore di carciofo arrostito, pinoli tostati, uvetta, emulsione al limone e misticanza fresca.

I PRIMI

Raviolini cacio e pepe, gambero rosso di Gallipoli, lime e basilico

Raviolini ripieni di cacio e pepe, tartare di gambero rosso, olio al basilico e profumo di lime.

Risotto Acquerello, peperone giallo e coniglio alla cacciatora

Peperone giallo arrosto, coniglio alla cacciatora in bianco e polvere di capperi.

IL SECONDO

Razza arrosto, cavolo bianco e note di brace

Crema vellutata di cavolo bianco, indivia arrostita, cuore di porro bruciato e glassa di pesce arrosto.

Cotechino e lenticchie

La nostra interpretazione della tradizione.

IL DESSERT

Fondente, ricotta e mandarino

Piccolo quadrato di torta mousse al cioccolato fondente, ricotta montata e mandarino fresco.

A MEZZANOTTE

Brindisi al nuovo anno

Champagne Henriot Brut Souverain

Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier

Una bottiglia per tavolo.

PANE NOSTRUM

Pani al lievito madre, bianco e al latte

Baguette piccante · Pan brioche

Pizzi leccesi · Taralli mediterranei · Grissini all’olio

I VINI

BIANCO

Cantele — Teresa Manara, Chardonnay

ROSATO

Tenute Stefano — Tacco Rosa, Negroamaro

ROSSO

Azienda Agricola Vallone — Castel Serranova, Negroamaro e Susumaniello

MUSICA DAL VIVO

START ORE 20:45

€ 180,00 a persona (acquistabile solo online)