LECCE – Per festeggiare il Capodanno Alex Ristorante ha pensato per voi ad una menù speciale e raffinato, proposto dalla Chef Alessandra Civilla.
LA NOTTE DI SAN SILVESTRO 2026
(Capodanno 2027)
Giovedì 31 Dicembre
Menu
IL BENVENUTO DELLA NOSTRA CHEF
Flûte di d’Araprì Pas Dosé Metodo Classico
Degustazione dell’olio EVO Donna Oleria, estratto a freddo, cultivar Leccino e Favolosa, raccolta 2026/2027
DAL MARE
Scampo, mandorla tostata e agrumi
Scampo gratinato alle mandorle, maionese agli agrumi, datterino giallo arrosto e insalatina fresca.
Ceviche di dentice, leche de tigre e note vegetali
Dentice al lime, maionese leche de tigre, ortaggi freschi ed erbe aromatiche.
DALLA TERRA
Maialino da latte in porchetta, funghi d’Oriente e fondo laccato
Funghi alle erbe, fondo bruno al teriyaki, perle di balsamico e cotenna soffiata.
Carciofo fondente, bottarga e limone
Cuore di carciofo arrostito, pinoli tostati, uvetta, emulsione al limone e misticanza fresca.
I PRIMI
Raviolini cacio e pepe, gambero rosso di Gallipoli, lime e basilico
Raviolini ripieni di cacio e pepe, tartare di gambero rosso, olio al basilico e profumo di lime.
Risotto Acquerello, peperone giallo e coniglio alla cacciatora
Peperone giallo arrosto, coniglio alla cacciatora in bianco e polvere di capperi.
IL SECONDO
Razza arrosto, cavolo bianco e note di brace
Crema vellutata di cavolo bianco, indivia arrostita, cuore di porro bruciato e glassa di pesce arrosto.
Cotechino e lenticchie
La nostra interpretazione della tradizione.
IL DESSERT
Fondente, ricotta e mandarino
Piccolo quadrato di torta mousse al cioccolato fondente, ricotta montata e mandarino fresco.
A MEZZANOTTE
Brindisi al nuovo anno
Champagne Henriot Brut Souverain
Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier
Una bottiglia per tavolo.
PANE NOSTRUM
Pani al lievito madre, bianco e al latte
Baguette piccante · Pan brioche
Pizzi leccesi · Taralli mediterranei · Grissini all’olio
I VINI
BIANCO
Cantele — Teresa Manara, Chardonnay
ROSATO
Tenute Stefano — Tacco Rosa, Negroamaro
ROSSO
Azienda Agricola Vallone — Castel Serranova, Negroamaro e Susumaniello
MUSICA DAL VIVO
START ORE 20:45
€ 180,00 a persona (acquistabile solo online)
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