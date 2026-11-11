Filorosso (Rai 3) – Stragi del ’92, il procuratore De Luca: “La pista nera è ben possibile”. E sull’agenda rossa: “Settori deviati dello Stato si adoperarono per farla sparire”

“Questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza e ci sono tanti altri filoni aperti. Tra questi filoni c’è anche la pista nera. La pista nera è ben possibile”. Lo ha dichiarato il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca nella seconda parte dell’intervista esclusiva rilasciata a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e andata in onda questa sera su Rai 3 e RaiPlay.

Tornando sulle indagini relative alle stragi del 1992, De Luca ha spiegato che il lavoro della Procura non si esaurisce nell’approfondimento del dossier Mafia e Appalti, ma prosegue anche su altri filoni investigativi. Alla domanda se la Procura di Caltanissetta stia continuando a occuparsi della cosiddetta “pista nera”, il magistrato ha risposto: “Certo”.

Secondo De Luca, “dire che Mafia e Appalti è una concausa delle stragi significa ritenere una struttura giuridica aperta, in quanto se partecipano non solo Cosa Nostra, ma anche la politica, l’imprenditoria e la massoneria, appare probabile anche un concorso esterno”.

Nel corso dell’intervista il procuratore è tornato anche sul tema dei depistaggi sulla strage di via D’Amelio. “Emerge chiaramente che vi furono settori deviati dello Stato che si adoperarono nella vicenda cosiddetta della scomparsa dell’Agenda Rossa”.

Rispondendo infine a una domanda sul possibile ruolo dell’allora capo della Squadra Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, De Luca ha affermato: “La Barbera non si sarebbe mosso per tutelare elementi di Cosa Nostra, bensì uomini delle istituzioni”. Dove tutelare, ha aggiunto, “è sinonimo di “coprire”.