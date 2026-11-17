Importante traguardo per l’’Associazione musico-culturale “Santa Cecilia-Città di Gallipoli”, che in settimana spegne 25 candeline. Da sempre diretta dal maestro Alessandro Manzolelli (con presidente Enzo Spada), sabato 21 festeggerà l’evento presso la Sala Ennagonale del Castello Angioino con un concerto (alle ore 19,00) dal titolo “Note d’Argento”.

Formata da 40 musicisti, quasi tutti usciti dal Conservatorio, e a loro volta docenti delle diverse discipline musicali, si sono fatti conoscere e apprezzare anche per la particolare cura dedicata “al recupero e alla riscoperta di antiche partiture e per la conservazione di un patrimonio che rappresenta una parte significativa della memoria storica di Gallipoli”. Anche per testimoniare “il prezioso contributo artistico, culturale e sociale offerto alla città”, presenzieranno al concerto il sindaco Flavio Fasano, e le assessore alla Cultura e allo Spettacolo Antonella Russo e Stefania Oltremarini.

“In questi venticinque anni, l’Associazione “Santa Cecilia” è diventata una presenza costante e insostituibile nella vita della comunità gallipolina -scrivono in una nota i promotori dell’evento- Le sue esecuzioni accompagnano, infatti, i solenni riti della Settimana Santa, le feste patronali, le celebrazioni religiose, le manifestazioni civili e le più importanti ricorrenze popolari, intrecciando la propria storia con quella della città e diventando parte integrante dei momenti più significativi della sua tradizione. Quello di sabato 21 sarà un vero e proprio viaggio sonoro, capace di intrecciare tradizione e modernità attraverso un programma ricco e variegato, pensato per entusiasmare e coinvolgere spettatori di tutte le età”.

Condotta da Maria Ausilia Maglione, alla serata parteciperà anche il soprano Antonietta Alemanno, la cui voce è ben nota agli amanti del “bel canto”, quanto a intensità e raffinatezza interpretativa