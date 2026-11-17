TORRE VADO (Lecce) – Un colpo da migliaia di euro ha preso di mira il laboratorio Martinucci di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività situata in corso Venezia, approfittando della chiusura per la pausa stagionale, per poi far perdere le proprie tracce.

L’incursione sarebbe avvenuta nel corso dello scorso fine settimana, ma la scoperta è stata fatta soltanto nella giornata di lunedì 16 novembre, quando il titolare, recatosi sul posto per un sopralluogo, ha trovato una porta danneggiata. Una volta all’interno, i malviventi hanno fatto razzia di macchinari, attrezzature da lavoro, bevande e alcolici.

Ingente il bilancio economico per l’attività: secondo una prima stima, il danno complessivo si aggirerebbe tra i 7mila e gli 8mila euro, cifra che comprende sia il valore della merce sottratta sia i danni strutturali provocati durante l’effrazione. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Tricase, ai quali è stata sporta denuncia, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del furto e risalire ai responsabili.