Un riconoscimento al lavoro, alla visione e alla capacità di costruire un modello societario sostenibile. Il presidente dell’US Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha ricevuto ieri sera il “Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano”, nell’ambito della quarta edizione del Trofeo Italo Galbiati, ospitata presso l’Auditorium Banco BPM.

A conferirgli il riconoscimento sono stati Fabio Capello, Gianluca Di Marzio, la Famiglia Galbiati e la commissione organizzatrice, premiando un percorso contraddistinto dall’equilibrio gestionale, dalla valorizzazione dei giovani talenti e dal forte legame con il territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi protagonisti del panorama calcistico italiano e internazionale, tra cui Javier Zanetti, Beppe Baresi e lo stesso Fabio Capello.

Un premio che valorizza il percorso intrapreso dal club giallorosso e il modello Lecce nel panorama del calcio italiano.