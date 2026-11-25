LECCE – Dopo oltre trent’anni, a un contribuente di Taviano è stato chiesto di versare migliaia di euro per contributi previdenziali risalenti agli anni Novanta. L’uomo, assistito dall’avvocato Matteo Sances, ha contestato la pretesa in giudizio, dove ha prodotto anche le ricevute di pagamento. Con la sentenza n. 4939/2026, il Tribunale di Lecce ha accertato che i contributi erano prescritti e ha dichiarato illegittimi gli atti della riscossione. Inps e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati condannati al pagamento di oltre 3mila euro di spese legali. Secondo quanto riferisce la Camera Civile Salentina, la sentenza è passata in giudicato il 23 novembre, in assenza di impugnazioni da parte degli enti.

Nella sentenza, riferisce l’associazione, il giudice ha rilevato che “risulta trascorso un arco temporale largamente superiore al termine di prescrizione”. Il presidente della Camera Civile Salentina, l’avvocato Salvatore Donadei, sottolinea il paradosso di una richiesta relativa agli anni Novanta mentre da tempo si discute della cancellazione d’ufficio di vecchie cartelle per debiti risalenti agli anni Duemila. A colpirlo è soprattutto il fatto che il contribuente, a distanza di decenni, avesse ancora la documentazione dei versamenti e l’abbia depositata in giudizio. “Ci si chiede dunque per quanto tempo i contribuenti siano costretti a tenere le ricevute per paura di richieste illegittime”, osserva.

Da questa vicenda la Camera Civile Salentina rilancia la proposta di rafforzare i poteri del Garante del contribuente, affinché possa intervenire in casi analoghi prima che il cittadino debba rivolgersi a un giudice. “Stiamo lavorando a una proposta di legge per la modifica della figura del Garante del Contribuente”, annuncia Donadei.