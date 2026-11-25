SALENTO – Ragazzini adescati in chat o per le vie del paese. Merende o regali in denaro per conquistare la loro fiducia. Un presunto pedofilo, di 50 anni e residente in comune salentino, è stato denunciato: la madre di un bambino di 11 anni ha scoperto diversi messaggi sospetti sul telefonino del figlio. E con un espediente ha smascherato l’uomo che, ora, è finito sotto processo così come disposto dal giudice per l’udienza preliminare, Francesco Valente.

La donna ha finto di essere il ragazzo e ha inviato al 50enne un messaggio-esca: “Il mio cellulare è rotto, mi mandi una foto su questo numero?”. Uno scatto intimo, la richiesta. L’ennesimo. Ma in quel caso è arrivato sul cellulare della madre. La donna ha raggiunto subito la caserma dei carabinieri denunciando l’uomo. Ed è emerso un sottobosco di presunti abusi anche su un altro ragazzino: quest’ultimo di appena 10 anni.

Il più grande fra le due vittime – racconta l’inchiesta giunta al capolinea con un avviso di conclusione – nel dicembre 2025 sarebbe stato violentato, inoltre avrebbe ricevuto continui messaggi sul telefono. Alcuni con molestie e insulti, altri con frasi come: “Amore mio, ci fidanziamo?” “Ti posso dare un bacio?”.

L’uomo avrebbe mandato più volte ai due ragazzini foto intime chiedendo anche di mantenere il silenzio sui loro scambi. Negli atti d’indagine è confluita anche una videochiamata a entrambi i minori in cui si sarebbe presentato nudo: “Avete visto? Vi piace?”.

A volte il presunto pedofilo diventata violento: in una circostanza avrebbe minacciato il ragazzino di 11 anni di farsi inviare delle foto, “altrimenti ti prendo a botte”. Nell’avviso oltre agli episodi vengono cristallizzate le accuse: adescamento di minori, corruzione di minori, tentata e consumata violenza sessuale aggravata.

Nel corso delle indagini, la psicologa nominata dal tribunale ha accertato un deficit cognitivo che però non inficerebbe sulle sue capacità di azione. Un punto sul quale la difesa, rappresentata dagli avvocati Gianni Gemma e Valentina Dell’Anna, intende nuovamente approfondire con la richiesta di una nuova perizia. Intanto, i genitori dei ragazzini si sono costituiti parte civile con gli avvocati Oronzo Maggiulli e Salvatore Arnesano. L’inizio del processo è fissato a febbraio davanti ai giudici in composizione collegiale.