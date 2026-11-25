CALCIO, CONGEDO (FDI): TRASFERTE LECCE, INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI E ABODI. SUPERARE GLI AUTOMATISMI NELLE RESTRIZIONI
«Garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è una priorità imprescindibile, ma occorre evitare che le restrizioni alle trasferte calcistiche assumano carattere sistematico, penalizzando indistintamente migliaia di tifosi».
Lo dichiara il deputato salentino di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, che, raccogliendo le sollecitazioni del presidente dell’U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha predisposto un’interrogazione parlamentare ai ministri Piantedosi e Abodi.
«Dall’inizio della stagione, ad eccezione della trasferta di Cagliari, tutte le gare esterne del Lecce sono state interessate da restrizioni.
Ho chiesto ai ministri di rivalutare i criteri di adozione di tali misure e l’attuale sistema della tessera del tifoso, valorizzando anche il ruolo delle società sportive nelle attività di prevenzione.
L’obiettivo è coniugare le imprescindibili esigenze di sicurezza con la più ampia partecipazione alle manifestazioni sportive, superando gli automatismi e garantendo misure proporzionate agli effettivi profili di rischio delle singole gare», conclude Congedo.
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