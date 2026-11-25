Eccellenza, domenica il sentitissimo derby tra Galatina e Maglie. Fanigliulo, doppio ex: “Per me impossibile scegliere per chi fare il tifo”

Domenica 29 novembre la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese metterà davanti, in un derby particolarmente sentito, Galatina e Maglie, entrambe alla ricerca di punti preziosi per continuare a costruire la propria salvezza. I giallorossi arrivano al Pippi Specchia dopo la sconfitta interna contro lo Squinzano capolista, mentre i bianconeri dal pareggio a domicilio sul campo del Racale. La classifica racconta di due squadre in affanno con un solo punto a dividerle: 11 quelli dei ragazzi di mister Mauro Giordano, 12 quelli del tecnico galatinese Marco Perrone.

Una sfida che non ha mai vissuto direttamente il doppio exPierandrea Fanigliulo, amato tanto al Pippi Specchia quanto al Tamborino Frisari: “Fortunatamente non ho mai dovuto vivere questa sfida in campo. Conosco molto bene la rivalità che esiste tra le due tifoserie e sono grato al destino per avermi evitato di trovarmi da avversario di una delle due, indossando i colori opposti.”. In giallorosso l’ex attaccante leccese, nella stagione 2010/11 con in panchina Sergio Volturo, terminò il campionato di Eccellenza pugliese con 14 reti: “Un campionato infame, uso un termine forte. A dicembre eravamo ai primissimi posti di un campionato che poteva vantare valori di livello assoluto. Ricordo che a Vieste vincemmo 4-1, proponendo un calcio moderno ed entusiasmante grazie alle idee di mister Sergio Volturo, il pubblico di casa a fine partita ci tributò una indimenticabile standing ovation. Poi nel corso del mercato invernale si ruppe l’incantesimo e l’annata terminò nel peggior modo possibile all’ultimo secondo.”.

Sul manto erboso del Pippi Specchia nel 2013/2014 e nella prima parte dell’annata successiva, invece, oltre alla soddisfazione personale con il premio come miglior giocatore della stagione, anche quella del gruppo con l’obiettivo raggiunto: “A Galatina ho lasciato altri ricordi indelebili. Un gruppo meraviglioso guidato da un uomo cresciuto a pane e calcio (ai massimi livelli) come Dario Levanto. Se ripenso al gol da centrocampo contro il Novoli, a pochi giorni dalla scomparsa di mia nonna, riaffiorano i brividi.”.

Due squadre che in questa stagione devono rincorrere una vera e propria impresa sportiva per non scivolare nuovamente nel campionato di Promozione pugliese girone B: “Fa male vedere che due club blasonati come Galatina e Maglie debbano annaspare in Eccellenza. Non riesco a fare il tifo per nessuna delle due perché vorrebbe dire andare contro l’altra. L’augurio migliore credo sia quello di 3 punti a testa tra andata e ritorno, sperando che possano servire per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Sono convinto che il calcio salentino abbia bisogno di veder risorgere piazze come Galatina, Maglie, Tricase, Gallipolilavorando e programmando con serietà nei settori giovanili. Se il calcio locale continuerà a vivere di “folate imprenditoriali” che portano a qualche anno d’oro e poi il nulla, non si andrà da nessuna parte.”.

A proposito di calcio giovanile da quest’anno l’attaccante Pierandrea Fanigliulo ha deciso di passare “dall’altra parte della linea laterale” vestendo i panni dell’allenatore: “Il calcio farà sempre parte della mia vita. Essere allenatore, più che un sogno,è una responsabilità. In questa stagione, per motivi personali, ho dovuto rinunciare a un paio di società, accettando successivamente con entusiasmo l’offerta della KickOffAccademy. Ho la fortuna di poter assorbire tanto da un direttore tecnico come Alessandro Zinnari, trovando una società organizzata che presta attenzione a ogni dettaglio. Tutto questo mi ha permesso di ammortizzare nel miglior modo possibile il passaggio da giocatore a tecnico, potendo lavorare bene sul campo.”.