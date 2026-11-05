Coulibaly riprende a lavorare in gruppo

Una buona notizia in casa Lecce con il recupero del centrocampista Lassana Coulibaly che ha ripreso a lavorare, anche se parzialmente, in gruppo. Un passo in avanti nel percorso di recupero dopo l’infortunio occorso nella gara contro il Bologna, e che alimenta un suo possibile impiego nella sfida di sabato pomeriggio contro il Torino.
Proseguono nel lavoro differenziato Berisha e Guebbels, con l’attaccante francese che potrebbe rivedere almeno la panchina, mentre Monteiro ha continuato le cure terapiche per l’infortunio al polpaccio. Ancora assenti Ilic e Pierotti.
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