Note, teatro e sapori al Paisiello: con “Sapidi baci” al via i Concerti con Aperitivo della Camerata Salentina

LECCE – Un modo diverso di vivere la domenica mattino, intrecciando ascolto musicale, racconto teatrale e convivialità. Prende il via al Teatro Paisiello di Lecce la rassegna “Concerti con Aperitivo”, inserita nella 57ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre alle ore 11 con lo spettacolo “Sapidi baci. Di pietanze e d’amori”.

La produzione propone un percorso originale che fonde canto, recitazione e narrazione attorno alla figura di Giuseppina Perusini Antonini, pioniera della viticoltura in Friuli Venezia-Giulia e autrice del celebre ricettario Mangiare e ber friulano. Prendendo spunto dal celebre interrogativo del Cyrano de Bergerac – “Ma poi cos’è un bacio?” -, la drammaturgia trasforma l’atto del bacio nella metafora di un incontro: tra persone, tra sapori, tra cibo e vino, ma anche tra generi artistici differenti. Lo spettacolo si snoda attraverso tre quadri tematici che attraversano la cultura friulana alternando momenti romantici e spunti ironici, dove le ricette classiche incontrano poesie, romanze, canzoni d’autore e improvvisazioni.

Sul palco si esibirà un ensemble variegato composto da Antonino Puliafito al violoncello, Romano Todesco alla fisarmonica, dal soprano lirico Giulia Della Peruta, dalla cantante jazz Barbara Errico e dagli attori Bettina Carniato (che cura anche la regia) e Giuliano Bonanni. Il progetto e i testi portano la firma di Fabio Turchini.

Al termine della rappresentazione l’esperienza prosegue nel foyer del Teatro Paisiello, dove il pubblico potrà trattenersi per un aperitivo condiviso insieme agli artisti in scena. I biglietti per il singolo concerto e gli abbonamenti per la rassegna sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina in viale Oronzo Quarta a Lecce, oltre che sul circuito online e nei punti vendita Vivaticket.