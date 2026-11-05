“Magnifica Humanitas”: l’Accademia della Carità promuove a Lecce un incontro sull’Enciclica di Leone XIV

Il 15 maggio 2026 la Chiesa ha fatto sentire la sua voce con la pubblicazione dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, un documento centrale focalizzato sulla custodia della persona umana. Nell’era dell’intelligenza artificiale, questo testo non si propone come un elaborato per soli addetti ai lavori, ma interpella direttamente chi governa, chi educa e chi costruisce le istituzioni sociali e civili.

In questo solco prosegue il viaggio dell’Accademia della Carità dentro la bellezza dell’incontro e del confronto umano in presenza. Per l’Accademia, infatti, prima di ogni presa di posizione è fondamentale mettersi in ascolto e confrontarsi dal vivo con persone che si guardano negli occhi, leggendo l’enciclica come una lettera attesa a lungo: non per chiudere una questione, ma per mettersi in cammino verso l’altro, con la consapevolezza che le persone non si custodiscono da lontano.

Per approfondire i temi del documento e riflettere sulle sue implicazioni sociali e politiche, l’Accademia della Carità organizza l’evento dal titolo «Magnifica Humanitas: Un appello ai popoli e ai governanti».

L’incontro vedrà il dialogo tra Alessandro Valenti, Presidente dell’Accademia della Carità, e Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.