LECCE- Altre 150 firme si aggiungono alla valanga di proteste contro il piano di ampliamento dei parcheggi a pagamento deciso dall’amministrazione comunale. Questa volta a muoversi è stato un comitato spontaneo di cittadini residenti in via Gabrieli, Cavori e Pennettera-zona Pranzo ai margini esterni del quartiere Santa Rosa. La petizione si aggiunge a quella presentata nei mesi scorsi dal comitato Stop alle strisce blu che di firme ne aveva raccolte 1500 prevalentemente nei quartieri “Salesiani”, Piazza dei Partigiani e Via Leuca.

Le ulteriori 150 firme sono state inviate all’ufficio protocollo del Comune lunedì 16 novembre unitamente ad una lettera rivolta al sindaco Adriana Poli Bortone e all’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia nella quale i cittadini rilevano una serie di incongruenze nel provvedimento che definiscono “illogico ed irrazionale”. E tanto, poiché – sostengono i residenti – “la zona è popolata ma senza alcuna attrazione di interesse commerciale”, il che andrebbe a pesare gravosamente sulle tasche dei residenti già tartassati con tasse nazionali, regionali e comunali. “La scelta dell’installazione degli stalli blu – prosegue il documento corredato da 150 firme – non fa altro che far perdere fiducia nella istituzione e in questa amministrazione comunale che, per altro, in campagna elettorale aveva contestato sul medesimo argomento l’operato della precedente amministrazione guidata dal sindaco Carlo Salvemini, ma alla luce dei nuovi eventi non si può ritenere sia da meno con l’adozione di tali scelte. A Lecce ci sono quartieri e vie dove possono essere installate nuove strisce blu – continua la lettera – dove insistono attività commerciali con un elevato numero di avventori e in quel caso la scelta potrebbe anche essere giustificata, ma non in aree dove non vi è alcuna attività commerciale ma solo residenze private e per giunta in una zona periferica. Inoltre – concludono i residenti – non si comprende quale possa essere il tornaconto economico per il Comune, in quanto, su via Gabrieli vi sono sette stalli per disabili, ai residenti spetta un posto per ogni famiglia e la maggior parte delle abitazioni è costituita da più piani. Insomma, è già difficile parcheggiare per i residenti e non ci sarebbe spazio per altri. Quanto a via Cavoti è molto stretta e trafficata e lo spazio destinato alle auto sarebbe interamente assorbito dai residenti. Infine via Pennettera è una strada lunga appena 150 metri sulla quale si può parcheggiare solo da un lato”.