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LECCE – Un incontro tra Girolamo Comi e i classici greci. Prende avvio “Fremito d’una crescita”, laboratorio gratuito di ricerca attoriale e creazione scenica ospitato a Palazzo Comi, la casa del poeta a Lucugnano.

Il progetto, promosso dall’associazione il Teatro delle Quinte Odv, con il patrocinio della Provincia di Lecce, realizzato in collaborazione con il Polo Bibliomuseale di Lecce e con l’associazione La Fucina degli Artisti, è stato presentato questa mattina a Palazzo Adorno dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, e dal direttore artistico del progetto e conduttore del laboratorio Luigi Nicola Torricella. Presnete anche il vice presidente della Provincia Francesco Volpe. La conferenza si è svolta oggi non a caso, visto che proprio in data odierna ricorrono 136 anni dalla nascita del poeta.

Ha dichiarato il presidente della Provincia di lecce Fabio Tarantino: “Questo progetto ribadisce una delle vocazioni più autentiche di Palazzo Comi, quella di essere un luogo di incontro, confronto e produzione culturale. Uno spazio che ha sempre vissuto attraverso le persone, le idee e le relazioni, e che oggi torna ad aprirsi alla partecipazione e alla sperimentazione artistica. Il dialogo tra la poesia di Girolamo Comi e la tragedia greca rappresenta un modo originale per valorizzare un patrimonio letterario straordinario, rendendolo accessibile anche a nuovi pubblici. La gratuità del laboratorio e il coinvolgimento di persone anche senza esperienze teatrali sono scelte importanti, perché la cultura deve creare occasioni di partecipazione, non limitarsi alla conservazione della memoria. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a valorizzare Palazzo Comi, rafforzandone il ruolo di centro culturale vivo e aperto al territorio”,

“Fremito d’una crescita” intende valorizzare le poesie e le lettere di Girolamo Comi, mettendole in dialogo con il coro della tragedia greca, attraverso l’incontro con Eschilo, Sofocle ed Euripide. Questi autori sono i riferimenti per il lavoro sul coro. Di fronte alla scelta di un personaggio, gli interpreti cercheranno nelle poesie e nelle lettere di Comi le parole con cui il coro può rispondere. In prova le diranno con ritmi e movimenti diversi, per dare alla risposta il peso che la scena richiede.

“Partiremo dalla parola per comprendere dapprima il significato di Comi e poi il rapporto con i classici greci. Da qui si genererà una produzione teatrale . Il nome del progetto è ripreso da uno scritto del poeta: fremito e crescita, per creare emozione e progresso non soltanto nei ragazzi, ma anche nella comunità”, ha detto il direttore artistico del progetto e conduttore del laboratorio Luigi Nicola Torricella.

I partecipanti al laboratorio, un nucleo selezionato di 8 ragazzi e ragazze, scelti tramite bando, prenderanno parte gratuitamente al percorso, aperto anche a chi è alla prima esperienza.

Gli incontri si terranno dal 20 gennaio al 26 maggio 2027, ogni mercoledì (ore 17-19) a Palazzo Comi, a Lucugnano. Lo studio scenico originale costruito dai partecipanti sarà presentato al pubblico il 26 maggio prossimo. Le candidature vanno inviate dal 23 novembre al 14 dicembre prossimo, via whatsapp al 3771141430 oppure via mail all’indirizzo amministrazionequinte@gmail.com .

I provini si terranno a Casa Comi dal 17 al 23 dicembre 2026 e dall’11 al 15 gennaio 2027.