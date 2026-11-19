Sottrazione di minore, stalking ed estorsione: deve scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione un cittadino egiziano di 48 anni, arrestato dai carabinieri dopo che la condanna è diventata definitiva. L’uomo, residente in provincia di Lecce ma domiciliato nel Pordenonese, è stato rintracciato ieri sera a Fontanafredda, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Lecce.

La vicenda riguarda la sottrazione e il trattenimento in Egitto del figlio minorenne, senza il consenso della madre, dopo la fine della relazione tra i genitori. Dal settembre 2019 l’uomo avrebbe inoltre minacciato ripetutamente l’ex compagna e i suoi familiari, anche con messaggi e video sui social, mettendo in atto condotte estorsive e intimidatorie.

La Cassazione ha reso irrevocabile la condanna il 6 novembre. Dopo le formalità, il 48enne è stato condotto nel carcere di Pordenone.