CARMIANO – Il CineTeatro “F.lli Lumière” di Carmiano, in Piazza del Tempo, ha ospitato nella serata del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il convegno “La libertà non ha lividi: giustizia, prevenzione e coscienza civile“. L’incontro è stato promosso dal Comune, con l’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con il Lions e Leo Club Lecce Santa Croce, il Lions International, l’Ordine degli Avvocati di Lecce e la Fondazione Vittorio Aymone. I saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco Giovanni Erroi, da Raffaele Cazzetta, presidente del Lions Club Lecce Santa Croce, da Antonio De Mauro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, dal vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Salvatore De Cruto e dall’assessore alla Cultura Stefania Scatigna. A coordinare i lavori è stata Maria Roberta Indennidate, assessore agli Affari Generali e socia del Lions Club Lecce Santa Croce, che cura la giornata ormai da diversi anni. “Ieri sera vedere il Cineteatro stracolmo di gente è stata un’emozione immensa”, ha detto il giorno dopo. “Dinanzi alla violenza sulle donne non dobbiamo essere indifferenti ma dobbiamo fare tanto rumore!”. Ha aggiunto che la presenza dei relatori e dell’Ordine degli Avvocati è stata “un importante valore aggiunto per la nostra comunità”.

Il primo intervento è stato quello di Antonio De Donno, già procuratore capo della Procura della Repubblica di Brindisi, che ha scelto di partire dalla memoria. Venendo a Carmiano, ha raccontato, sono riaffiorati gli anni 1993-1994, quando l’area era devastata da una mafia violenta e stragista. Dopo ventotto anni da esponente dell’antimafia storica salentina, la nomina a Brindisi gli ha imposto di cambiare approccio: non era più soltanto la mafia a uccidere, ma mariti, spasimanti, compagni e fidanzati. Da qui la decisione di coordinare il pool Fasce deboli, che si occupa di violenza di genere. De Donno ha ripercorso l’evoluzione di una sensibilità che quindici anni fa non era diffusa né nelle forze di polizia né nella magistratura, fino alle riforme del 2019 e al Codice Rosso. Ha ricordato strumenti come l’ammonimento del questore e l’obbligo di ascoltare la persona che denuncia entro tre giorni, per evitare la vittimizzazione secondaria, e ha citato il protocollo LARA di Brindisi, in vigore dal 2015. Ha ricordato anche che in Italia, mediamente, una donna viene uccisa ogni tre giorni. Ma né la rete giudiziaria né quella dei centri antiviolenza, ha osservato, bastano da sole, perché entrambe dipendono spesso dall’iniziativa della vittima, che non sempre ha la forza o le condizioni per denunciare, soprattutto quando manca l’indipendenza economica. Di qui l’appello a costruire una rete sociale spontanea, fatta di cittadini che diventino sentinelle: “l’indifferenza uccide tanto quanto la violenza“.

Poi il pensiero a Lorena Isceri. Prima di raggiungere Carmiano, De Donno è stato a Squinzano per fare visita ai genitori della donna e porgere loro le condoglianze; in serata, nello stesso paese, era in programma una manifestazione. Al posto del consueto minuto di silenzio ha proposto una “provocazione”: “Io chiedo invece un minuto di fracasso, un grande applauso”. Antonio Marsella, sociologo e docente universitario, ha spostato lo sguardo dalla cronaca alle radici culturali del fenomeno, partendo dall’emozione della coreografia curata da Ninfa Fersini con l’Ècole de dance. Il suo compito, ha spiegato, è guardare non solo la punta dell’iceberg, ma la massa sommersa: le “radici invisibili” della violenza. Ha messo in guardia dalle spiegazioni rassicuranti, il raptus, il momento di follia, l’amore malato, che trasformano un problema sociale in un’eccezione individuale e finiscono per assolvere la società. Ha richiamato la “violenza simbolica” di Pierre Bourdieu, che non lascia lividi sulla pelle perché agisce prima di tutto sulle menti, e l’ha rappresentata come una piramide: alla base la battuta sessista, il controllo del telefono, il “Non uscire vestita così”; più in alto l’isolamento dagli affetti, la svalutazione continua, il ricatto economico; al vertice l’aggressione fisica e il femminicidio. Se non si smonta la base, ha detto, si continuerà a intervenire quando è troppo tardi.

Il professor Marsella ha poi descritto l’uomo violento come una persona che fuori casa può apparire normale, integrata e persino stimata, e che dietro la maschera del dominio nasconde una profonda fragilità culturale ed emotiva, l’incapacità di reggere il confronto con una donna libera. Ha dedicato parole severe ai figli delle vittime, resi “due volte orfani”, e ha avvertito del rischio dell’assuefazione, quella che chiama “la mondanità del male”. Ha concluso con l’immagine della panchina rossa, un oggetto vuoto che interroga ciascuno e che chiede soprattutto di smettere di voltarsi dall’altra parte. La responsabilità, ha detto, deve partire dagli uomini, “con la U maiuscola, non semplicemente maschi”. Nel dibattito col pubblico Marsella è tornato sulla solitudine dei giovani e sul confine sempre più sottile tra reale e virtuale.

Il sindaco Erroi ha spiegato il senso dell’appuntamento: “Abbiamo voluto celebrare la ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne con un convegno che ha unito la sensibilizzazione civica al rigore della competenza giuridica attraverso una componente di relatori che hanno toccato aspetti sociali, religiosi e giuridici”. Poi ha allargato lo sguardo: “La violenza di genere è un fenomeno non soltanto contingente ma strutturale che affonda le sue radici in un antico retaggio culturale che va sconfitto. Solo attraverso un profondo cambiamento sociale e culturale si potrà arginare o del tutto eliminare questo triste fenomeno”.

Tra gli interventi anche quelli di Don Alessio Seconi, parroco di Magliano, che ha ricordato l’impegno sociale di Don Antonio Coluccia e di Stefania Negro, avvocato e valutatrice per la certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125). La serata è stata arricchita dal cortometraggio “11” di Piergiorgio Martena. L’evento era accreditato dal COA Lecce per due crediti formativi ordinari, per cinquanta avvocati. Il vicesindaco De Cruto ha richiamato l’impegno concreto dell’amministrazione: “Come amministrazione ci siamo rimboccati le maniche per offrire risposte concrete e gratuiti punti di riferimento sul territorio: dal Centro Antiviolenza attivo 24 ore su 24, al Pronto Intervento Sociale con psicologi e assistenti sociali sempre pronti ad ascoltare, fino al progetto ‘Nessuno Escluso’. Sono obiettivi fondamentali per definirci davvero una comunità civile”. La panchina rossa sarà posizionata domenica 29 novembre alle 11,30 in Piazza degli Eroi, a Magliano. “Anche quest’anno la quarta panchina rossa donata dal mio Club sarà posta in Piazza degli Eroi a Magliano”, ha ricordato Indennidate, “quale segno tangibile di sensibilizzazione verso una piaga sociale che coinvolge tutti noi, nessuno escluso!”.