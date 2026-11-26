CUTROFIANO (Lecce) – Può un museo diventare un motore di rigenerazione ecologica, sociale ed economica? Venerdì 27 novembre (dalle 15:00 alle 20:00 | info e iscrizioni 3278773894), nel Museo della Ceramica e Biblioteca Comunale di Cutrofiano prende il via la seconda edizione di A New Local Age. Fino a febbraio, quattro moduli formativi intrecceranno design, artigianato, ricerca e autoimprenditorialità. Attraverso lezioni, laboratori e lavoro di gruppo, i partecipanti svilupperanno progetti applicando criteri di sostenibilità alla scelta dei materiali, alla comunicazione e all’avvio di nuove attività.

Si comincia con i quattro incontri di Wastenability, il laboratorio di Andrea Vitti, designer, educatore, oltre che ideatore e direttore artistico di A New Local Age. L’argilla e la tradizione ceramica locale saranno il punto di partenza per esplorare i principi del local design. A partire dalle risorse e dai saperi artigianali del territorio, il gruppo elaborerà proposte che mettano in relazione le caratteristiche dei materiali, la forma degli oggetti, il loro uso e il contesto in cui nascono.

Dall’argilla si passerà poi alla carta. Sabato 28 novembre (dalle 9:00 alle 11:00) partirà anche Pratiche artistiche ed editoria, il maestro cartaio e incisore salentino Andrea De Simeis, fondatore dell’associazione Cubiarte di Caprarica di Lecce, guiderà il gruppo nella realizzazione di un libro d’artista. I tre incontri (28 novembre, 5 e 12 dicembre) saranno dedicati alla ricerca, alla fabbricazione a mano della carta e alla sperimentazione artistica, con l’obiettivo di dare vita a un progetto editoriale condiviso che tenga conto dell’impatto ambientale delle scelte creative.

Il programma proseguirà da gennaio con Il Pumo di Pandora, il laboratorio di Giulia Gemma, designer, direttrice creativa e fondatrice di UPuglia, progetto che valorizza l’artigianato pugliese attraverso il design contemporaneo. Esplorando forme di comunicazione non convenzionale, i partecipanti progetteranno identità visive, marchi e prototipi di packaging per raccontare la provenienza e le caratteristiche dei prodotti, con attenzione all’impatto ambientale delle confezioni.

Ultimo modulo a febbraio con My Company, a cura di Confartigianato Imprese Lecce, che fornirà strumenti pratici per valutare la fattibilità di un’idea, individuare le competenze necessarie e conoscere le opportunità disponibili per avviare un’attività con ricadute positive sul territorio.

Il progetto è promosso nell’ambito di Galattica – Rete Giovani Puglia, misura della Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, e fa parte del programma pubblico del Network Musei dei Futuri. Promossa da Ecosistema Futuro, iniziativa dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), e da ICOM Italia, la rete riunisce 45 musei e istituzioni culturali italiane. Attraverso la programmazione museale e il coinvolgimento dei pubblici e dei territori, il Network promuove l’alfabetizzazione ai futuri, ossia la capacità di immaginare e discutere scenari possibili a partire dal patrimonio culturale.

Il percorso è gratuito e aperto a tutte le persone interessate, a partire da giovani, creativi, designer e artigiani. Per iscriversi al primo modulo è possibile scrivere su WhatsApp al 3278773894.