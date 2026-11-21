La pasticceria Arte Bianca di Parabita, guidata dal Maestro Pasticciere Antonio Campeggio, conferma le Tre Torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie 2027 del Gambero Rosso e resta, anche quest’anno, l’unica pasticceria della Puglia con il massimo riconoscimento. La sedicesima edizione della guida è stata presentata oggi a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO).

Le Tre Torte sono il riconoscimento più alto della guida, che valuta i dolci, il locale e il servizio ed Arte Bianca ne è presente dalla prima edizione, uscita nel 2012, quando entrò con Due Torte e 86 punti. Dal 2023 è l’unica pasticceria pugliese premiata con il massimo riconoscimento delle Tre Torte. Nel 2024 il Gambero Rosso le aveva assegnato anche il premio Miglior Pasticceria Salata.

«Il Gambero Rosso premia la qualità, e per noi la qualità viene prima di tutto: nelle materie prime, nel lavoro, in ogni dolce che esce dal laboratorio» commenta Campeggio. «Sono fiero di portare ancora una volta il Salento tra i migliori d’Italia. Vuol dire che anche da Parabita si può arrivare in alto, se si lavora bene. Queste torte, però, non le ho vinte da solo. Le hanno vinte i ragazzi che ogni mattina in laboratorio con me, perché quando la squadra è unita si arriva dappertutto.»

Antonio Campeggio ha cominciato a lavorare in pasticceria a 14 anni e a 20 era già un dimostratore tecnico. Nel 1992 ha aperto Arte Bianca a Parabita. Oggi è Ambasciatore APEI, l’Associazione Pasticceri Italiani presieduta da Iginio Massari.