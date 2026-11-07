Ad Agrogepaciok domani Gabriele Bonci protagonista dei forum pizzeria e panificazione

Domenica 8 novembre Agrogepaciok entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla formazione, alla creatività e all’innovazione nell’artigianato agroalimentare. Al Centro Fiere di piazza Palio, a Lecce, la seconda giornata della 21ª edizione del Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare avrà tra i protagonisti Gabriele Bonci, panificatore romano, fondatore di Pizzarium e tra i principali interpreti della pizza contemporanea italiana. Due gli appuntamenti che lo vedranno protagonista, nei Forum Pizzeria e Panificazione, accanto al concorso nazionale Dolci Talenti e a un fitto calendario di dimostrazioni tecniche, laboratori e showcooking.

La manifestazione, organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, prosegue fino all’11 novembre con oltre 400 brand nazionali e internazionali, 10.000 metri quadrati di spazio espositivo, 200 ore di formazione professionale, quattro Forum e quattro concorsi.

Il Forum Pasticceria aprirà il programma domenicale alle 10.30 con la 14ª edizione di “Dolci Talenti – Premio Antonio Catamo”, concorso rivolto a studenti e giovani pasticceri under 25, chiamati a realizzare una torta da cerimonia nella versione Long Cake. La competizione, in programma fino alle 14.30, è organizzata da Agrogepaciok e Pasticceria Internazionale, attraverso il progetto Futuri Talenti, con la collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

Dalle 15 alle 16.30 il Maestro Pasticcere Giuseppe Zippo condurrà il “Panettone Lab”, laboratorio dedicato alla produzione del panettone artigianale, con un approfondimento sulla diversificazione delle consistenze. A seguire, dalle 16.30 alle 18, la Maestra Pasticcera Antonella Biasco proporrà “Quando la colazione diventa XXL”, un appuntamento dedicato a nuove interpretazioni della pasticceria da colazione. Alle 18.15 la premiazione del concorso Dolci Talenti.

Nel Forum Pizzeria, coordinato dai Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, si comincerà alle 11 con “Contrasti d’Autunno”, dimostrazione dei maestri Lorenzo Benigno e Luca Marcuccio, specialist Casillo. Dalle 12.15 alle 13.15 è prevista la presentazione di Delizia Spa, a cura del CEO Giovanni D’Ambruoso.

Alle 13.15 arriverà Gabriele Bonci, protagonista fino alle 14.15 di una dimostrazione dedicata alla pizza in pala. Fondatore di Pizzarium e volto noto anche al pubblico televisivo per programmi come Pizza Hero e Chef’s Table: Pizza, Bonci ha costruito il proprio percorso sulla qualità delle materie prime, sulla valorizzazione dei grani e sulla ricerca di nuovi equilibri tra tradizione, artigianalità e sostenibilità.

Il maestro romano tornerà protagonista anche nel Forum Panificazione, dove alle 17.30 proporrà una dimostrazione dedicata alla pizza in teglia romana, una delle preparazioni che più hanno contribuito a renderlo un punto di riferimento nel panorama dell’arte bianca.

Il programma del Forum Panificazione, coordinato dal Maestro Matteo Toma, inizierà alle 11 con “Street Bread in doppia cottura”, a cura dei maestri Salvatore Vullo e Maicol Rizzo, specialist Casillo. Alle 12.30 spazio alla puccia salentina con Mamì Impasti d’Autore, mentre dalle 14 alle 15.30 Matteo Toma guiderà una dimostrazione sulla pizza alla pala.

Dalle 15.30 alle 17 l’attenzione si concentrerà sui grani antichi, con il Maestro Stefano Salvatore di Chicchi e Grani di Lecce: saragolla, timilia, preciasacchi, Senatore Cappelli, grano saraceno, farro monococco e grano arso saranno al centro di un approfondimento sulle varietà cerealicole e sulle loro possibilità di impiego nella panificazione.

Ricco anche il calendario del Forum Cucina, curato dall’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento degli chef Gigi Perrone, Daniele Pecoraro e Marco Paladini.

Dalle 14.30 alle 15.30 gli chef Marco Paladini e Daniele Pecoraro presenteranno una terrina di carote arrosto, con fonduta di formaggio di grotta, olio alle erbe e pepi. Dalle 15.30 alle 16.30 sarà la volta degli chef Alessio Gubello e Michele Lazoi di Pasta D’Elite, con i triddri alla farina di lenticchie rosse, legumi croccanti e crema di rape arrosto.

Alle 16.30 gli chef Cristiano Stamerra e Gabriele Giannone, del team Atenze – Hotel Patria, proporranno “Contrasto affumicato”, un risotto alla melanzana affumicata con ristretto di pane, nocciola e vincotto. A chiudere il programma, dalle 17.30 alle 18.30, gli chef Simone De Siato, Simone Centonze e Chiara Rizzo, del team Masseria Donna Menga, con “Memorie di muersi fritti”, accompagnati da mignuli selvatici, piselli di Zollino e giardiniera liquida.

La giornata di domenica conferma la vocazione di Agrogepaciok come luogo di incontro tra grandi protagonisti del settore, professionisti, aziende e giovani talenti, attraverso esperienze formative che uniscono tradizione gastronomica, sperimentazione e valorizzazione delle produzioni locali.

La manifestazione proseguirà lunedì 9 novembre con Tommaso Foglia nel Forum Pasticceria, Renato Bosco nei Forum Pizzeria e Panificazione e la sesta edizione del Concorso Nazionale Pizzagrogepaciok. Martedì 10 spazio al nuovo concorso gastronomico per gli studenti degli istituti alberghieri “Radici e innovazione – La patata dolce al piatto”, mentre mercoledì 11 novembre la fiera si concluderà con lo showcooking stellato dello chef Domingo Schingaro e il concorso “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”.

Agrogepaciok è aperto domenica 8 novembre dalle 10 alle 19, al Centro Fiere di piazza Palio, Lecce.

Informazioni e programma: www.agrogepaciok.it.