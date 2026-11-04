L’almanacco di oggi 4 novembre

Il Santo del giorno: San Carlo Borromeo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Porcu binchiatu, spota la pila. Significato: Maiale sazio, rivolta la mangiatoia. Soggetto immeritevole.
– Sono nati in questo giorno
1923 Alfred Heineken
1928 Sandro Ciotti
1969 Puff Daddy
– Proverbio
Quando il re è ammalato, il popolo non è in salute
– Accadde oggi
1879 il registratore di cassa viene brevettato nello stato americano dell’Ohio
1922 scoperta dell’ingresso della tomba del faraone Tutankhamon (Egitto)
1980 l’attore Ronald Reagan diviene il 40esimo presidente degli Stati Uniti
– Scoperte
1986 Lancio del progetto “Genoma umano”