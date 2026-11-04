La ricetta del giorno: Spaghetti col polpo

Ingredienti per 4 persone:320 grammi di spaghetti – 1 kg di polpo – prezzemolo q.b. – basilico q.b. – 5 pomodorini – 1 spicco d’aglio – 1 peperoncino – olio extra vergine d’oliva q.b. – sale q.b.

Gli spaghetti col polpo sono un primo piatto semplice da fare ma decisamente invitante e saporito. Una ricetta di gran gusto basata su pochi ingredienti semplici: polpo e pomodorini. Premesso che “lu purpu” per risultare tenero dev’essere “sbattuto” o eventualmente per renderlo morbido basterà tenere il polpo fresco in freezer per almeno 3 o 4 giorni: il processo di congelazione, infatti, romperà le fibre nervose e il polpo risulterà così tenerissimo. Consiglio di non salare troppo l’acqua di cottura della pasta, in modo da poter regolare di sale nella seconda fase di cottura. Ricordate infatti il dialetto salentino: “Lu purpu se coce cu l’acqua soa stessa” ovvero “Il Polpo si cuoce con la sua stessa acqua”.

Procedimento:

Pulite il polpo lavandolo bene sotto l’acqua corrente e privatelo del becco, degli occhi e di tutte le interiora. In una padella versate abbondante olio extravergine d’oliva, soffriggete mezzo spicchio d’aglio e mezzo peperoncino. A questo punto aggiungete il polpo facendolo rosolare e prendere colore. Dopo circa un’oretta, aggiungete il basilico, il prezzemolo e i pomodorini tagliati a metà, e cuocete il tutto per un’altra mezzora. Quando mancheranno circa 15-20 minuti alla fine del tempo di cottura, fate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua bollente, leggermente salata. Scolateli e fateli cuocere con il polpo. Fate amalgamare bene tutti i sapori e servite gli spaghetti conditi con il polpo tagliato a pezzetti. Decorate con un ciuffetto di prezzemolo. Otterrete così un piatto semplice, squisito e succulento. Il polpo risulterà tenero e saporito grazie alla lunga cottura, e si sposerà benissimo con la pasta e col pomodoro. Questa è la ricetta di mamma Teresa, ispirata a sua volta dall’amica Teresa di Napoli un pomeriggio a Torre dell’Orso.