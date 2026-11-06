“Gli sguardi che proteggono”, presentato a Lecce il nuovo calendario dell’Arma dei Carabinieri

Lecce – Presentato questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, il Calendario Storico dell’Arma per l’anno 2027. A illustrare l’opera è stato il Comandante provinciale, Colonnello Andrea Siazzu.

L’incontro nel capoluogo salentino si è tenuto subito dopo la presentazione ufficiale nazionale andata in scena, nella prima mattinata, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella Capitale, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo — alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del Sottosegretario di Stato per la Difesa Isabella Rauti e delle massime autorità civili, militari e delle Magistrature — ha svelato in anteprima il Calendario, l’Agenda e le altre opere editoriali per il nuovo anno.

L’iniziativa, giunta con successo alla sua 94ª edizione, si inserisce nel solco di una tradizione che supera ormai il milione di copie e varca costantemente i confini nazionali grazie alla traduzione in otto lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo) e in due idiomi d’Italia, il sardo e il friulano. L’evento romano, condotto da Francesca Fagnani, si è svolto in un clima di grande partecipazione ed emozione alla presenza di rappresentanti delle Magistrature, autorità civili, militari, religiose ed esponenti della cultura e dell’informazione.

Nel prendere la parola, il Generale Luongo ha evidenziato come l’edizione di quest’anno sia dedicata al tema “Gli sguardi che proteggono”, un concetto nato per valorizzare non tanto la dimostrazione di forza, quanto la presenza rassicurante, la dedizione silenziosa e la cura costante offerte a tutela della collettività: «Il 2027 si apre davanti a noi carico di attese e di sfide, ma la risposta più autentica alle nostre incertezze abita nei dettagli più minuti: negli occhi di chi ha scelto di vigilare ogni giorno sul nostro cammino». A dare sostanza visiva a questo racconto corale sono gli scatti d’autore del fotografo freelance Franco Cappellari. Attraverso il suo obiettivo, la complessa macchina operativa dell’Arma si riflette nei volti e soprattutto negli occhi dei protagonisti, catturando momenti di autentica umanità e prontezza operativa in dodici reparti e comparti di specialità: un realismo moderno in cui l’empatia si fonde con il rigore professionale nel presidio quotidiano delle comunità. Questo mosaico di sguardi si arricchisce delle riflessioni di autorevoli firme del giornalismo italiano. Il volume si apre con la prefazione di Aldo Cazzullo, che ripercorre l’ultimo mezzo secolo di storia repubblicana — dalla sconfitta del terrorismo ai colpi inferti alla criminalità organizzata —, rendendo omaggio a figure emblematiche come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e ricordando l’altissimo tributo di sangue pagato fino a Nassiriya.

La narrazione delle singole tavole mensili è invece affidata ad altri due giornalisti, Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa. De Bortoli conduce il lettore attraverso la capillarità delle Stazioni territoriali, il mito delle «gazzelle» del Nucleo Radiomobile, la dedizione del Servizio Navale – custode anche di memorie archeologiche come i Bronzi di Riace –, l’affetto e l’utilità delle unità cinofile, la custodia del patrimonio verde a opera dei Carabinieri Forestali e la tradizione dei reparti a cavallo. Bruno Vespa dà voce alla velocità misurata dei motociclisti, all’invisibile fermezza degli incursori del GIS pronti a intervenire nelle situazioni più estreme, alla solenne compostezza dei Corazzieri al Quirinale, alla visione d’insieme garantita da elicotteristi e droni, fino alla perizia scientifica del RIS, alla salvaguardia di arte e lavoro e all’omaggio finale ai Comandanti di Stazione e ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’evento ha visto anche il debutto dell’Agenda 2027, introdotta da Aldo Cazzullo, caratterizzata quest’anno da una significativa finalità etica e sociale nata in collaborazione con la trasmissione televisiva “Belve”, grazie all’impegno di Francesca Fagnani: i proventi delle vendite saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma a supporto della ricerca sulle terapie cellulari CAR-T per i piccoli pazienti affetti da leucemia mieloide acuta.

Nel corso della mattinata è stato inoltre proiettato il cortometraggio “È più difficile”, opera presentata nell’ambito di Cortinametraggio alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dedicata al contrasto del cyberbullismo e alla promozione dell’inclusione (prodotta da Andromeda). Un lavoro accolto con commozione dalla platea, che traduce in sequenze visive il dramma del divario tra vita reale e virtuale tra i più giovani, ribadendo l’impegno costante dell’Arma nell’educazione alla legalità e nella tutela dei più fragili. Un filo rosso ha legato idealmente il palco della Capitale proprio al territorio salentino: durante la cerimonia, infatti, sono stati premiati i militari distintisi di recente in attività operative ad alto rischio. Tra di essi, accanto al Brigadiere Davide Bleve (Compagnia di Osimo) e ai Vice Brigadieri Giuseppe Conte (Comando Provinciale di Brindisi) e Markus Stocker (Compagnia di Merano), è salito sul palco il Brigadiere Luca Petruzzo, in forza alla Tenenza di Copertino, testimonianza diretta del valore espresso quotidianamente dai presidi della provincia di Lecce. La proposta editoriale dell’Arma per il 2027 si conclude all’insegna della solidarietà: il Calendario da tavolo, dedicato al “Servizio Radiomobile” per celebrare l’impegno h24 sulle strade, devolverà parte dei ricavati all’ONAOMAC a sostegno degli orfani dei militari dell’Arma; il Planner da tavolo, incentrato sui momenti più significativi condivisi sui canali social istituzionali, destinerà invece parte dei fondi all’Ospedale Pediatrico “Santobono Pausilipon” di Napoli.