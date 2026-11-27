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LECCE – Si è concluso con una partecipazione straordinaria ed un intenso coinvolgimento emotivo l’incontro educativo “Tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie”, svoltosi questa mattina presso la Chiesa parrocchiale della Basilica di San Domenico Savio a Lecce. Circa 500 studenti delle scuole superiori di secondo grado hanno gremito la Basilica per confrontarsi sulle inquietudini dell’adolescenza e sulla pressione esercitata dai modelli virtuali dei social media.

Ospite d’eccezione della mattinata è stata la Sig.ra Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, che ha offerto ai giovani una testimonianza diretta e profonda sulla vita quotidiana e spirituale del cosiddetto “Santo del web”.

Rivolgendosi alla platea di studenti ed educatori, la Sig.ra Salzano ha lanciato un messaggio chiaro contro l’omologazione digitale: “I social media possono essere uno strumento straordinario per fare del bene, ma non devono mai diventare una gabbia in cui perdete la vostra unicità. Carlo usava internet per evangelizzare e aiutare gli altri, ma restava profondamente ancorato alla vita reale, all’amicizia vera e alla carità. Non abbiate paura di essere controcorrente: il vero successo non si misura con i like, ma con la capacità di amare e di restare fedeli a se stessi”.

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi un’alternativa concreta per riflettere sulla aspirazione di ognuno di noi alla santità, attraverso la semplicità di una vita quotidiana,vissuta con amore verso Dio e verso il prossimo, che presuppone una scelta preliminare tra il bene o il male.

Rievocando la serenità d’animo del figlio, la relatrice ha messo in luce la capacità di Carlo di ridimensionare le cose terrene, lasciandosi guidare da una scala di valori incentrata interamente sulla vita spirituale e sulla dedizione agli emarginati ed alle persone più fragili.

Nel porre a confronto le due figure carismatiche della santità giovanile, San Domenico Savio e San Carlo Acutis, due ragazzi accomunati da una straordinaria autenticità, Antonia Salzano ha richiamato tutti i presenti a non accontentarsi di “vivacchiare” ma a profondere il massimo impegno per trasformare la normalità della vita di tutti i giorni in un capolavoro irripetibile per evitare di “morire come fotocopie”,

L’incontro si è chiuso con un vivace momento di dialogo tra gli studenti e la relatrice, lasciando ai presenti preziosi spunti di riflessione sui valori fondamentali dell’esistenza umana e sull’importanza di coltivare la propria originalità, perché come ha ribadito più volte la Sig.ra Salzano la santità non richiede imprese straordinarie, ma consiste nel rendere speciale la routine quotidiana attraverso l’amore verso il prossimo.