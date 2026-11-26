LECCE – Venerdì 27 novembre la città di Lecce, su iniziativa della Prefettura, ospiterà Antonia Salzano, la mamma di San Carlo Acutis. Due gli appuntamenti.

Al mattino, alle 10, nella basilica di San Domenico Savio, l’incontro con gli studenti è il primo appuntamento, dal titolo “Due santi giovani a confronto”. L’evento nasce per accostare San Carlo Acutis e San Domenico Savio, due adolescenti che hanno reso straordinaria la loro quotidianità fatta di studio, amicizie e passioni. Antonia Salzano dialogherà con i ragazzi insieme a don Pasquale D’Angelo, parroco della basilica salesiana e storico punto di riferimento per i giovani, con la moderazione di Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Alle 17, invece, la Basilica di Santa Croce ospiterà un pomeriggio di preghiera e testimonianza dal titolo “Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie”, la frase diventata simbolo della vita di San Carlo Acutis.

L’incontro prevede la celebrazione della Santa Messa, la recita del Santo Rosario e l’Adorazione Eucaristica, animata dal Maestro Giuseppe Afrune e dai Cenacoli di preghiera.

Ospite centrale sarà, ancora una volta, la mamma di San Carlo Acutis, che porterà la sua testimonianza di madre e di donna che ha accompagnato, giorno dopo giorno, la crescita umana e spirituale di un figlio divenuto per tanti giovani un modello di santità vissuta nella quotidianità, tra scuola, amici, sport e l’uso consapevole del web.

L’iniziativa, aperta a tutti, si rivolge in modo particolare ai giovani, alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, ai movimenti e alle scuole, e vuole essere un’occasione per riflettere sul senso della propria unicità e sulla chiamata di ciascuno a non omologarsi, ma a vivere con autenticità.

Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di Portalecce, il quotidiano online della diocesi di Lecce.