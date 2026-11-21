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Questa mattina, 21 novembre, alle ore 10:30, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno celebrato la ricorrenza della loro Patrona, la “Virgo Fidelis”, presso la Basilica Cattedrale di Maria Santissima Assunta a Nardò (LE). La cerimonia ha unito la funzione religiosa alla commemorazione dell’85° anniversario della Battaglia di Culqualber e alla “Giornata dell’Orfano”.

A officiare la Santa Messa è stato S.E. Monsignor Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli, affiancato da Monsignor Santantonio e dai concelebranti, con l’accompagnamento liturgico del coro della parrocchia di Santa Lucia di Lecce.

Tra i banchi, accanto al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, hanno preso parte alla funzione il Prefetto, le massime Autorità civili, militari e religiose della provincia salentina e i vertici dell’Autorità Giudiziaria. Presenti anche i militari dei Comandi del territorio salentino con i rispettivi familiari, le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni combattentistiche e d’arma, insieme alle vedove e agli orfani dei militari leccesi caduti nell’adempimento del dovere.

Uno dei momenti centrali della celebrazione è stata la lettura della Preghiera del Carabiniere da parte di un Comandante di Stazione dell’Arma, a richiamare il sacrificio dei caduti e i valori di dedizione, fedeltà e solidarietà.

Prendendo la parola al termine della liturgia, il Colonnello Siazzu ha ringraziato il Vescovo, i concelebranti e il coro, rivolgendo un saluto ai colleghi in servizio e in congedo, custodi della memoria dell’Istituzione. Il Comandante ha quindi indicato il filo conduttore delle tre ricorrenze della giornata: “La fedeltà è una parola esigente”, ha sottolineato. “Non è un sentimento passeggero, né un impeto momentaneo. È una scelta quotidiana, silenziosa e spesso faticosa.” Un principio che si traduce nell’impegno quotidiano di ogni Carabiniere, chiamato a essere presidio sicuro nei comuni del Salento e punto di riferimento concreto per i cittadini.

Il ricordo è poi andato al 1941, a Culqualber, in terra d’Africa, dove ottantacinque anni fa un intero Battaglione di Carabinieri scelse di non arretrare, onorando fino all’estremo sacrificio il giuramento prestato e il motto Nei Secoli Fedele.

Dalla memoria dei caduti nasce l’impegno costante dell’Arma verso i loro figli, sostenuti attraverso l’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri). La testimonianza viva di questa vicinanza si è compiuta poco dopo, tra gli applausi commossi dei presenti, con la consegna di due speciali riconoscimenti per l’impegno negli studi: una Targa d’Argento è stata consegnata al neo-laureato dottor Roberto Meli, orfano del Brigadiere Luigi Meli e figlio della signora Francesca De Luna, per il brillante traguardo universitario conseguito; un assegno relativo al premio “Buon Profitto” è andato invece al giovane studente Francesco Coluccia, orfano del Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Coluccia e figlio della signora Luigia Donno, per i meriti scolastici e l’esemplare rendimento.

Prima del congedo, il Colonnello Siazzu ha lasciato ai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce un’ultima, sentita esortazione: guardare alla Virgo Fidelis come modello di servizio e di silenziosa fermezza, continuando a operare con quell’umanità e quel rigore che la comunità salentina riconosce e richiede, per essere custodi instancabili di quella pace sociale senza la quale non possono esserci né libertà né sviluppo.

Affidando alla Vergine Fedele il lavoro quotidiano, le famiglie e i passi di ogni militare, la cerimonia si è sciolta verso il sagrato. All’esterno della Cattedrale, quasi a prolungare quell’abbraccio verso la città di Nardò, una pattuglia a cavallo del Reparto Carabinieri per la Biodiversità, una rappresentanza di motociclisti e le “gazzelle” della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gallipoli hanno offerto la testimonianza visiva della varietà e della continuità del servizio reso ogni giorno sul territorio salentino.