Ecco le sale e gli orari dei film in programmazione al Cinema Multisala Massimo da giovedì 19 novembre
SALA 1 : IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO 17.00 – 18.45 HUNGER GAMES – L’ALBA SULLA MIETITURA 20.30
Mart. 24 novembre in lingua inglese con sottotitoli in italiano ore 20.30
SALA 2 : HUNGER GAMES – L’ALBA SULLA MIETITURA 17.00 UN WEEKEND ARTIFICIALE 19.45
IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO 21.20
SALA 3 : IL RUMORE DELLE COSE NUOVE 17.00 – 19.00 – 21.00 IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO sab. 17.00
SALA 4 : SE DOMANI NON TORNO 17.00
DIO RIDE 19.00 – 21.00
SALA 5 : UN WEEKEND ARTIFICIALE 17.00
SCROOGE E GLI SPIRITI DEL NATALE 18.50 – 21.00 IL GATTO COL CAPPELLO sab. e dom. 17.00
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