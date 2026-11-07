Direzione Futuro rilancia la sua azione politica anche a Monteroni

DIREZIONE FUTURO RILANCIA L’AZIONE POLITICA A MONTERONI: “APRIAMO LE PORTE A NUOVE ENERGIE”

MONTERONI DI LECCE – Direzione Futuro rilancia la propria azione politica in città e annuncia una nuova fase di attività, incontri e adesioni. A comunicarlo è il coordinatore cittadino Michele Miccoli, che sarà affiancato da Miriam Mancarella nel ruolo di vice, entrambi già consiglieri comunali nella passata amministrazione.

Il movimento, che fa riferimento a Pippi Mellone, sindaco di Nardò e leader politico salentino, intende rafforzare la propria presenza sul territorio e contribuire, con idee e proposte concrete, alla crescita sociale, economica e culturale di Monteroni.

«Monteroni è una città speciale – afferma Michele Miccoli – per il suo legame con l’Università del Salento e per le opportunità che ne derivano. Una città che può e deve guardare al futuro con ambizione. Anche nei momenti di maggiore tensione con la precedente amministrazione abbiamo sempre ritenuto prioritario tutelare il rispetto e l’onorabilità delle istituzioni. Qui lo Stato, pur tra difficoltà, fa la sua parte e tante famiglie, giovani, imprese e professionisti hanno scelto di investire, lavorare e costruire il proprio futuro. È da questo capitale umano, sociale ed economico che vogliamo ripartire, offrendo confronto e ascolto: due attitudini che a Monteroni mancano da troppo tempo».

Direzione Futuro intende approfondire i problemi della comunità e avanzare proposte concrete su lavoro, giovani e servizi. Fa parte di una rete politica e civica provinciale che condivide il «modello Mellone», fondato su concretezza e responsabilità.

«Apriamo a tutti coloro che desiderano partecipare alla vita politica della nostra Monteroni – afferma Miriam Mancarella – anche con esperienze e sensibilità diverse o senza precedenti percorsi politici. Chi vuole impegnarsi può trovare spazio per le proprie idee e iniziare a lavorare, fin da subito, per una nuova Monteroni di tutti».