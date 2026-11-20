CAVALLINO – Dalle botteghe che chiudono nei centri abitati agli spazi che mancano ai giovani, passando per il recupero degli edifici e un collegamento ciclopedonale tra Cavallino e Castromediano. Sono i temi da cui parte il nuovo laboratorio civico coordinato da Agostino Ciucci, uno spazio di confronto pubblico e progettazione aperto a cittadini, associazioni, realtà del terzo settore e “persone libere”. L’iniziativa punta a superare la logica della delega passiva e a coinvolgere direttamente la comunità nella costruzione di una visione condivisa per Cavallino e Castromediano. Il primo nodo è il divario tra il grande polo commerciale della zona P.I.P., lungo la statale 16, e i centri urbani, dove le saracinesche abbassate raccontano la crisi delle botteghe di vicinato.

Per rilanciare le attività nei centri abitati, il laboratorio propone di istituire un Distretto urbano del commercio e di alleggerire, per i primi tre anni di apertura delle nuove attività, il peso dei tributi locali, a partire dalla Tari, e delle imposte sulle insegne. A queste misure si aggiungono il censimento dei locali sfitti, la possibilità di concordare i canoni di locazione e la promozione di un turismo esperienziale ed enogastronomico legato al patrimonio storico di Cavallino. Sul fronte urbanistico, l’obiettivo è superare il modello del “quartiere dormitorio” alle porte di Lecce e fermare il consumo indiscriminato di suolo. La proposta è di investire nella riqualificazione edilizia ed energetica degli immobili esistenti, soprattutto nel centro storico di Cavallino, e di fissare standard urbanistici che garantiscano parchi e servizi effettivamente fruibili.

In questa prospettiva si inserisce anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale sicuro che colleghi stabilmente Castromediano e Cavallino. Il terzo tema riguarda i giovani, la loro partenza dal territorio e la carenza di luoghi di aggregazione. L’idea è recuperare immobili comunali inutilizzati o locali sfitti per ricavarne spazi creativi, sale studio e ambienti di coworking da gestire insieme alle associazioni. A questi si affiancherebbe uno sportello per orientare chi vuole avviare un’attività in proprio tra i bandi e le opportunità di finanziamento. “L’obiettivo non è creare un semplice contenitore elettorale, ma avviare un processo culturale e civico che restituisca ai cittadini il gusto e la responsabilità di partecipare”, dichiara il coordinamento. Nelle prossime settimane partirà la prima fase di ascolto sul territorio, con tavoli tematici aperti a tutti. Dai contributi raccolti prenderà forma un manifesto condiviso.