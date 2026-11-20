Sabato 28 novembre la Galatina Wine Experience porta i visitatori tra i vicoli del centro storico, alla scoperta dei luoghi in cui la devozione popolare si intrecciava con la vita di vicinato. Il ritrovo è alle 16 davanti alla chiesa del Carmine, in via Federico Mezio 59, da dove partirà l’itinerario condotto da una guida turistica abilitata. Il percorso toccherà piazza Vecchia e piazzetta Cavoti, passando tra palazzi, case a corte, corti nobiliari e corti con mignano. Sono gli spazi in cui un tempo si svolgeva molta della vita quotidiana, tra consuetudini familiari, chiacchiere di vicinato e “cunti”, le storie e le fiabe che si tramandavano a voce.



La passeggiata farà tappa anche nei luoghi più raccolti della devozione cittadina e nella basilica di Santa Caterina, crocevia di storia e culture. Al termine della visita, chi vorrà potrà fermarsi per un aperitivo con degustazione di tre vini alla Cantina Fiorentino, poco distante dal centro. Per informazioni si può chiamare il 320 2122239.