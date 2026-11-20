ROMA – Una maglietta da salvataggio con le loro firme è il dono che i partecipanti al progetto “Io Salvo” hanno consegnato a Papa Leone XIV. Mercoledì 18 novembre, durante l’udienza generale in Vaticano, il Pontefice si è fermato a parlare con i detenuti della Casa circondariale di Lecce e ha ascoltato il racconto della loro esperienza sulle spiagge del Salento. Ha espresso apprezzamento per le finalità e i risultati dell’iniziativa e ha donato a ciascun partecipante un rosario benedetto. Il bilancio presentato al Papa riguarda i tredici detenuti coinvolti nel progetto, tutti regolarmente impiegati durante l’estate 2026 negli stabilimenti balneari delle marine di Lecce, Melendugno e Vernole. A Roma li hanno accompagnati il prefetto di Lecce Natalino Manno, la sindaca Adriana Poli Bortone, la direttrice della Casa circondariale Maria Teresa Susca, i vertici delle forze di polizia, i comandanti della Capitaneria di porto di Gallipoli e della Guardia costiera di Otranto, il direttore generale dell’Asl e i rappresentanti dell’istituto penitenziario.

Della delegazione facevano parte anche l’istruttore di salvataggio Luca Pinto, il presidente di Confimprese Demaniali Mauro Della Valle, i referenti della Federazione italiana nuoto e gli imprenditori balneari che hanno assunto i partecipanti e collaborato al progetto. Nato da un’idea di Confimprese Demaniali Italia nell’ambito di “Mare Libero”, “Io Salvo” rientra nei percorsi promossi dalla Prefettura di Lecce per dare attuazione al principio di rieducazione della pena sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Il lavoro negli stabilimenti offre ai detenuti un’esperienza concreta di reinserimento. Nell’incontro con il Pontefice, a quel percorso si è affiancato il richiamo ai valori dell’accoglienza, della misericordia e del perdono. Della Valle ha ringraziato il prefetto Manno, la direttrice Susca, la Procura di Lecce e gli organi di polizia per aver creduto nell’iniziativa fin dall’inizio. Per il 2027 ci sono già cinquanta detenuti in attesa di cominciare il percorso. Intanto proseguirà il confronto con il Ministero della Giustizia per modificare le norme sul rilascio del brevetto di assistente bagnante, con l’obiettivo di consentirne il conseguimento anche ai detenuti inseriti nei progetti promossi dalle istituzioni territoriali.