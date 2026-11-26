Il fotografo salentino Francesco Padula è stato selezionato tra i venti professionisti che comporranno il Team Italy alla World Photographic Cup 2027 (WPC), la Coppa del Mondo della fotografia. L’elenco ufficiale della squadra azzurra, guidata dalla capitana Patrizia Burra, è stato reso noto lo scorso 12 novembre.
Originario di Campi Salentina e oggi attivo a Lecce, Padula concorrerà nella categoria Wedding Open con uno scatto aereo realizzato a Cala dell’Acquaviva, lungo il litorale adriatico salentino. L’immagine, frutto di una sessione post-matrimoniale (Trash the Dress), riprende dall’alto una coppia di sposi abbracciata nell’acqua, mettendo a contrasto il bianco dell’abito nuziale con i toni del mare della cala.
Nata nel 2013 sul modello delle rassegne sportive internazionali, la World Photographic Cup mette a confronto le selezioni nazionali di fotografi professionisti valutate da una giuria internazionale. Le categorie spaziano dal reportage al ritratto, passando per natura, sport, fotografia commerciale e matrimoniale (suddivisa in Wedding Open e Wedding Reportage/Photojournalism). I punteggi ottenuti dai singoli autori concorrono alla classifica generale per nazioni. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2027 si svolgerà il 24 aprile 2027 a Calgary, in Canada, nell’ambito del Canadian Imaging Conference & Expo.
Classe 1983, dopo gli studi nel Salento Padula si è trasferito nel 2001 a Roma, dove ha vissuto per sedici anni formandosi grazie a borse di studio presso istituti come lo IED, l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata e la Scuola Romana di Fotografia e Cinema, prima di aprire il proprio studio nel 2013.
Nel suo curriculum figurano le qualifiche QIP (Qualified Italian Photographer) e MQIP (Master Qualified Italian Photographer), oltre al ruolo di Ambasciatore della Fotografia Italiana in Cina e in Albania. Per lui si tratta di un ritorno nella Nazionale azzurra: già nell’edizione 2023 della World Photographic Cup aveva conquistato due medaglie d’argento nelle sezioni commercial e reportage, raggiungendo la finale in altre quattro categorie. Oggi lavora a Lecce dividendosi tra fotografia matrimoniale, reportage, ritratto e still life per l’editoria, la pubblicità e l’industria, affiancando alle committenze progetti personali di ricerca ed esposizioni.
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