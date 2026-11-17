NARDO’ (Lecce) – L’Ambito Territoriale Sociale n. 3, che comprende i Comuni di Nardò (capofila), Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì, rende noto che a partire da oggi sono operativi i due nuovi avvisi pubblici della Regione Puglia per l’accesso alle misure Sostegno familiare 2027-2028 e Patto di Cura 2027-2029, entrambe destinate a persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza.

La misura Sostegno familiare 2027-2028 in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza, prevede il contributo economico pari a 700 euro mensili per 24 mensilità a partire dal 1° gennaio 2027e fino al 31 dicembre 2028, per un importo massimo, per ciascun beneficiario, di 16 mila 800 euro. La misura Patto di cura 2027-2029 prevede l’erogazione di una sovvenzione mensile di 1.290 euro mensili, nel caso di assunzione diretta o 1.340 euro mensili, nel caso di assunzione mediante Agenzia del Lavoro, per 27 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2027 in favore dei disabili che abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro con un assistente familiare formato o non formato, o un educatore/istitutore convivente o non convivente, a scelta del destinatario dell’intervento. Le misure sono alternative e non cumulabili. Nel caso in cui venga presentata domanda per una, sarà inibita dalla piattaforma la possibilità di richiedere l’altra.

È possibile presentare la domanda dalle ore 12 del 17 novembre fino alle ore 12 del 17 dicembre, esclusivamente attraverso la piattaforma Puglia Sociale raggiungibile al link https://shorturl.at/9hzmT. Sul testo dell’avviso dell’Ambito, disponibile al link https://shorturl.at/0oKUy, e sui testi dei due avvisi regionali sul sito della Regione al link https://shorturl.at/1Oljc, sono disponibili tutti gli altri dettagli e le modalità di presentazione delle domande.