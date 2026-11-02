Il pasticcere salentino Enrico Casarano campione del mondo a Tokyo

Il maestro pasticciere salentino Enrico Casarano vince il titolo di campione del mondo alla Panettone World Cup Tokyo 2026, svoltasi lo scorso 29 ottobre all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Organizzata da FIPGC Asia (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria) con il coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo e dell’Istituto Italiano di Cultura, la gara ha visto la partecipazione di 48 Paesi.

Casarano, titolare del laboratorio di pasticceria “Dulce” a Casarano (Le), ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Panettone al Cioccolato. La sfida era sull’innovazione: ai partecipanti si chiedeva l’inserimento nell’impasto di un frutto o una spezia particolare. Il salentino ha utilizzato del cioccolato fondente di origine brasiliana e cubetti di mandarino tardivo di Ciaculli, mescolati nell’impasto, conquistando la giuria e precedendo la Francia, medaglia d’argento, e Taiwan, bronzo.

L’Italia ha ottenuto in totale tre medaglie: oltre all’oro di Casarano, l’oro di Ruggiero Carli nel Panettone Classico e l’argento di Domenico Manfredi nel Pandoro.

Il titolo di campione del mondo ottenuto con il panettone al cioccolato ribattezzato dopo la vittoria ‘Mandarin Tokyo 2026’”, non è una novità per il maestro casaranese che aveva già conquistato la Coppa del Mondo nel 2017: questo è dunque il suo secondo titolo mondiale a distanza di nove anni.

«Sono felicissimo di aver conquistato nuovamente un titolo così importante, frutto della passione che mi porta a provare sempre nuove sfide con nuove creazioni» dichiara Enrico Casarano, che sarà anche quest’anno tra i protagonisti di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare in programma dal 7 all’11 novembre 2026 al Centro Fiere di Lecce (Piazza Palio).

Le novità della ventunesima edizione dell’evento ideato e realizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro saranno presentate giovedì 5 novembre 2026, alle ore 11.00, nella Sala consiliare della Camera di commercio di Lecce, in via Gallipoli 39, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, dei partner e degli organizzatori, tra cui lo stesso Casarano.

Dettagli www.agrogepaciok.it.