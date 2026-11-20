CARMIANO (Lecce) – Il Salento festeggia l’Immacolata a Carmiano (Le). Grazie alla collaborazione tra Comunità Ecclesiale, Arciconfraternita “Maria SS.ma Immacolata”, La Fabbrica dell’Immacolata, con il patrocinio della Provincia di Lecce, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Carmiano e la partecipazione di PugliArmonica, la celebrazione della “Madonna Nostra” si consolida come grande festa patronale nel piccolo centro salentino che si prepara ad aprire le proprie porte per condividere un antico appuntamento di forte devozione e ritualità.

Tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre il clou della festa con la caratteristica processione per le vie del paese e i grandi appuntamenti di musica e gastronomia con la Sagra della puccia dell’Immacolata, i concerti di Antonio Castrignanò e di TONINO CAROTONE, artista spagnolo del celebre “Me cago en el amor” che porta il suo nuovo tour nel Salento insieme ai pugliesi Zinharua.

Il programma 2026 dei Solenni festeggiamenti in onore di MARIA SS. IMMACOLATA verrà presentato domenica 22 novembre alle ore 11.00 in Largo Immacolata. Intervengono il sindaco di Carmiano Giovanni Erroi, Padre Pompilio Damiano, rettore della Chiesa dell’Immacolata, Pasquale Marino, priore Arciconfraternita Maria Ss. Immacolata e presidente della Fabbrica dell’Immacolata, Don Michele Marino, arciprete di Carmiano, e Graziano Cennamo, direttore artistico della Festa dell’Immacolata e presidente di PugliArmonica.