In auto con un carico di droga, in casa di uno spuntano due pistole: arrestati tre giovanissimi

LECCE/MONTERONI – Bloccati mentre sfrecciavano per strada nascondevano in auto un carico di droga e, dopo una perquisizione, saltano fuori un paio di pistole. Nei guai, nel pomeriggio di venerdì, dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino in anteprima, sono finiti tre giovanissimi: Franceco Suma, 23enne di Monteroni; Marco Cutò, di 19 e Achille Rainò, di appena 18, quati ultimi due di Lecce. Si trovano ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dal magistrato di turno, Massimiliano Carducci. Il gruppetto è stato fermato dai militari del Gruppo Lecce della Guardia di finanza del capoluogo salentino. Ma, già da qualche chilometro, i tre ragazzi erano pedinati, intercettati da un’auto civetta appena usciti dal Campo Rom Panareo. Ad alta velocità, avevano imboccato la statale. Poi, appena imboccata la rampa che conduce alla zona industriale di Lecce, a quel punto, i militari hanno deciso di controllare l’auto procedendo all’alt utilizzando con la paletta segnaletica in dotazione. Alla guida c’era Suma, poi risultato senza patente perché mai conseguita; affianco Cutò, dietro Rainò.

I tre, da subito,sono apparsi agitati e nervosi e impreparati nel fornire valide giustificazioni sulla loro presenza all’interno del Campo Rom Panareo. Dall’auto, poi, fuoriusciva un forte odore di droga e i tre ragazzi sono stati invitati a consegnare spontaneamente eventuale sostanza stupefacente. Dopo un primi diniego e solo per l’insistenza dei militari, Cutò ha ecuperato due panetti di 104 grammi ciascuno – con dentro dell’hashish – confezionati con della pellicola e della carta forno e riportanti come logo l’immagine di un soggetto in sella ad un T-Max occultati all’interno dei propri indumenti intimi. I tre, però, continuavano ad apparire ancora nervosi e, nonostante continuassero a negare di avere altra droga, i finanzieri hanno proseguito con la perquisizione.

Così, all’interno del bracciolo destro, tra i sedili anteriori è spuntata una busta da sottovuoto contenente due frammenti di hashish per 60 grammi e mezzo e un altro panetto con altri 102 grammi sempre di “fumo” avvolto con della pellicola trasparente e riportante il logo di una banana su una sdraio a prendere il sole. Dopo aver interpellato il sostituto procuratore di turno, Massimiliano Carducci, i tre sono stati accompagnati in caserma per una perquisizione personale. Nel portafogli di Suma, gli investigatori hanno ritrovato poco più di mezzo grammo di cocaina. E, a quel punto, i finanzieri hanno esteso i controlli in casa del ragazzo, a Monteroni. Nel garage, sono state ritrovate due pistole: una riportante sulle guance laterali la dicitura “Express 7”, oliata e occultata all’interno di una busta in plastica e avvolta in uno straccio e un’altra con la dicitura “Mondiali”, munita di serbatoio con 6 colpi occultata all’interno di un calzino. I tre, come detto, sono stati collocati ai domciliari. Assistiti dagli avvocati Carlo Caracuta, Giuseppe Serratì e Matteo De Vergori, nelle prossime ore compariranno davanti al gip per l’udiena di convalida.